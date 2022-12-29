В Саудовской Аравии пошел снег, а в Кувейте выпал град
Опубликовано:
В ночь на 29 декабря в городе Табуке в Саудовской Аравии пошел снег. Жители других регионов специально прибыли в город, чтобы посмотреть на редкое для этой страны явление.
Город Табук – столица одноименного административного округа на северо-западе Саудовской Аравии. Снег здесь пошел сегодня примерно в час ночи, сообщает The Saudi Press Agency (SPA). Люди приехали из разных уголков страны, чтобы посмотреть на редкое для страны явление.
Тем временем в южной части Кувейта выпал град. В стране бушуют ливни, сопровождающиеся порывистым штормом. Из-за этого, как сообщило МВД Кувейта, многие дороги были закрыты для движения, передает агентство "Анадолу".
Тем не менее некоторые кувейтцы вышли на улицы, чтобы посмотреть на выпавший град.
Граждан просили проявлять осторожность.
Кувейт, как пишет Британская энциклопедия, – государство в юго-западной Азии. На севере и западе граничит с Ираком, с Саудовской Аравией – на юге, с востока омывается Персидским заливом (мелководное окраинное море Индийского океана, площадь которого составляет около 241 тыс. квадратных километров).
Саудовская Аравия – крупнейшее государство на Аравийском полуострове. На севере граничит с Иорданией, Ираком, Кувейтом. На востоке – с Катаром и ОАЭ, с Оманом – на юго-востоке и Йеменом – на юге. Омывается Персидским заливом и Красным морем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003661-v-saudovskoy-aravii-poshel-sneg-a-v-kuveyte-vypal-grad/