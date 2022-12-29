В Саудовской Аравии пошел снег, а в Кувейте выпал град

Снег в Кувейте. Фото: Yasser Al-Zayyat / AFP / Getty Images

В ночь на 29 декабря в городе Табуке в Саудовской Аравии пошел снег. Жители других регионов специально прибыли в город, чтобы посмотреть на редкое для этой страны явление.

Город Табук – столица одноименного административного округа на северо-западе Саудовской Аравии. Снег здесь пошел сегодня примерно в час ночи, сообщает The Saudi Press Agency (SPA). Люди приехали из разных уголков страны, чтобы посмотреть на редкое для страны явление.

Тем временем в южной части Кувейта выпал град. В стране бушуют ливни, сопровождающиеся порывистым штормом. Из-за этого, как сообщило МВД Кувейта, многие дороги были закрыты для движения, передает агентство "Анадолу".

Тем не менее некоторые кувейтцы вышли на улицы, чтобы посмотреть на выпавший град.

Снег в Кувейте. Фото: Yasser Al-Zayyat / AFP / Getty Images

Граждан просили проявлять осторожность.

Кувейт, как пишет Британская энциклопедия, – государство в юго-западной Азии. На севере и западе граничит с Ираком, с Саудовской Аравией – на юге, с востока омывается Персидским заливом (мелководное окраинное море Индийского океана, площадь которого составляет около 241 тыс. квадратных километров).

Саудовская Аравия – крупнейшее государство на Аравийском полуострове. На севере граничит с Иорданией, Ираком, Кувейтом. На востоке – с Катаром и ОАЭ, с Оманом – на юго-востоке и Йеменом – на юге. Омывается Персидским заливом и Красным морем.

Кувейт и Саудовская Аравия. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003661-v-saudovskoy-aravii-poshel-sneg-a-v-kuveyte-vypal-grad/