Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Джо Байден в шутку покусал детей на праздновании Хэллоуина в Белом доме (видео)

Опубликовано:

Джо Байден на праздновании Хэллоуина
Джо Байден на праздновании Хэллоуина. Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Президент США Джо Байден в шутку укусил нескольких детей, переодетых в костюмы еды, на праздновании Хэллоуина в Белом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Видеоролики, на которых Байден в шутку кусает детей, продемонстрировали западные телеканалы.

На кадрах видно, как родители с маленькими детьми на руках по очереди подходят к главе государства. Кого-то из малышей президент США целует, а тех, кто одет в костюм еды, к примеру, цыпленка или пирожного с вишней, – кусает.

Издание отмечает, что дети и их родители были не против подобного проявления нежности со стороны главы государства.

"Ребенок хихикнул в ответ на то, что глава страны укусил его за бедро, как раз когда заиграла музыка из фильма "Челюсти". Мама ребенка, похоже, тоже не возражала — после этого они с демократом завязали светскую беседу", – говорится в материале.

Отметим, Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. Массовые празднования обычно происходит в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых.

Хотя Хэллоуин в США — неофициальный праздник, американцы начинают готовиться к его празднованию еще в середине октября. В ресторанах и кафе появляется тематическое меню с блюдами из тыквы и атрибуты праздника (паутина, тематические декорации, устрашающие иллюстрации, маски на дверях).

Вечером 31 октября все желающие отпраздновать Хэллоуин выходят на парад, который начинается в 7–8 вечера. Люди приходят в невероятных костюмах с гримом на лицах. Многие отправляются на просмотр фильмов ужасов и посещают дома с привидениями.

Подробнее об истории праздника и связанных с ним мероприятиях можно почитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2181030-dzho-bayden-v-shutku-pokusal-detey-na-prazdnovanii-hellouina-v-belom-dome-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie