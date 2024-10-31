Джо Байден в шутку покусал детей на праздновании Хэллоуина в Белом доме (видео)

Президент США Джо Байден в шутку укусил нескольких детей, переодетых в костюмы еды, на праздновании Хэллоуина в Белом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Видеоролики, на которых Байден в шутку кусает детей, продемонстрировали западные телеканалы.

На кадрах видно, как родители с маленькими детьми на руках по очереди подходят к главе государства. Кого-то из малышей президент США целует, а тех, кто одет в костюм еды, к примеру, цыпленка или пирожного с вишней, – кусает.

Издание отмечает, что дети и их родители были не против подобного проявления нежности со стороны главы государства.

"Ребенок хихикнул в ответ на то, что глава страны укусил его за бедро, как раз когда заиграла музыка из фильма "Челюсти". Мама ребенка, похоже, тоже не возражала — после этого они с демократом завязали светскую беседу", – говорится в материале.

Отметим, Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. Массовые празднования обычно происходит в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых.

Хотя Хэллоуин в США — неофициальный праздник, американцы начинают готовиться к его празднованию еще в середине октября. В ресторанах и кафе появляется тематическое меню с блюдами из тыквы и атрибуты праздника (паутина, тематические декорации, устрашающие иллюстрации, маски на дверях).

Вечером 31 октября все желающие отпраздновать Хэллоуин выходят на парад, который начинается в 7–8 вечера. Люди приходят в невероятных костюмах с гримом на лицах. Многие отправляются на просмотр фильмов ужасов и посещают дома с привидениями.

Подробнее об истории праздника и связанных с ним мероприятиях можно почитать здесь.