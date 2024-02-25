Лукашенко заявил о своем участии в выборах президента Беларуси в 2025 году

Действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в выборах президента страны в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на "Sputnik Беларусь".

Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы. На одном из избирательных участков журналисты спросили у Александра Лукашенко, пойдет ли он на следующие выборы президента страны.

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции – прим. ред.), что пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активней они будут будоражить наше общество", – сказал он.

По информации агентства, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.

Напомним, что последние выборы президента Беларуси состоялись в августе 2020 года. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская, – 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.