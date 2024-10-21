Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы

Опубликовано:

Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Andressa Anholete/Getty Images

Президент Бразилии Лула да Силва сегодня опубликовал первое фото после травмы, которую он получил ранее в своей ванной, упав со скамьи и ударившись затылком, передает NUR.KZ.

Первое фото после полученной травмы глава Бразилии опубликовал в соцсети X.

"Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни", - сообщил в посте Лула да Силва.

На кадрах президент Бразилии выглядит бодрым и активным.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Бразилии Лула да Силва упал со скамьи в ванной и ударился затылком, ему наложили швы. В связи с чем он не сможет посетить саммит БРИКС в России.

Луис Инасиу Лула да Силва, согласно информации РИА Новости, родился 27 октября 1945 года в Гараньюнсе (штат Пернамбуку, Бразилия).

С 1986 года Лула да Силва - депутат парламента. После введения в Бразилии прямых президентских выборов баллотировался на пост президента в 1989, 1994, 1998 годах. Был избран президентом в 2002 году (вступил в должность 1 января 2003 года), переизбран на новый срок в 2006 году, набрав 60,8% голосов.

В июле 2022 года он стал кандидатом от Партии трудящихся на президентских выборах.

В октябре Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177040-prezident-brazilii-opublikoval-pervoe-foto-posle-travmy-golovy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie