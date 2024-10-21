Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы

Президент Бразилии Лула да Силва сегодня опубликовал первое фото после травмы, которую он получил ранее в своей ванной, упав со скамьи и ударившись затылком, передает NUR.KZ.

Первое фото после полученной травмы глава Бразилии опубликовал в соцсети X.

"Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни", - сообщил в посте Лула да Силва.

На кадрах президент Бразилии выглядит бодрым и активным.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Бразилии Лула да Силва упал со скамьи в ванной и ударился затылком, ему наложили швы. В связи с чем он не сможет посетить саммит БРИКС в России.

Луис Инасиу Лула да Силва, согласно информации РИА Новости, родился 27 октября 1945 года в Гараньюнсе (штат Пернамбуку, Бразилия).

С 1986 года Лула да Силва - депутат парламента. После введения в Бразилии прямых президентских выборов баллотировался на пост президента в 1989, 1994, 1998 годах. Был избран президентом в 2002 году (вступил в должность 1 января 2003 года), переизбран на новый срок в 2006 году, набрав 60,8% голосов.

В июле 2022 года он стал кандидатом от Партии трудящихся на президентских выборах.

В октябре Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии.