Президент Бразилии упал в ванной и не сможет посетить саммит БРИКС в России
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Президент Бразилии Лула да Силва упал со скамьи в ванной и ударился затылком, ему наложили швы. В связи с чем он не сможет посетить саммит БРИКС в России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщает российское издание со ссылкой на бразильские СМИ, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы, полученной при падении в ванной.
Согласно опубликованной в СМИ информации, президент после возвращения из Сан-Пауло пошел в ванную своей резиденции, где сел на скамью, но она опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента доставили в больницу и наложили несколько швов.
Врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом отмечают, что президент в порядке.
По данным издания, вылет из Бразилии в Россию на саммит планировался на воскресенье, 20 октября.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран.
Напомним, в августе стало известно, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.
В начале года в состав БРИКС вошли пять новых стран-членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия же заняла позицию председателя объединения.
В начале октября и Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС. Вопрос по принятию страны в организацию может быть решен уже в октябре, сообщалось ранее.
На официальном сайте ЕЭК говорится, что БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.
Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики вышеуказанных стран (кроме ЮАР). Инициатором создания объединения выступила российская сторона.
В основе работы БРИКС лежат планы действий, принимаемые на ежегодных саммитах с 2010 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176563-prezident-brazilii-upal-v-vannoy-i-ne-smozhet-posetit-sammit-briks-v-rossii/