В американском Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку: есть погибшие (фото, видео)

В Хьюстоне (штат Техас) накануне вечером вертолет потерпел крушение, врезавшись в радиовышку. Сообщается о нескольких погибших. Среди них - ребенок.

Как сообщает местная пожарная служба в соцсети Х, инцидент произошел накануне, 20 октября.

"По предварительным данным, вертолет врезался в радиобашню около 19:54. Информации о пострадавших и погибших пока нет. Вся дополнительная информация будет поступать с места происшествия", - говорится в сообщении пожарной службы города Хьюстон.

Однако по данным местного издания Houstonchronicle, сообщается о нескольких погибших.

По данным местного телеканала FOX 26 Houston, официальные лица региона сообщают, что на борту вертолета R44 находились четыре человека, среди которых был ребенок. Личности жертв пока не разглашаются.

Предполагается, что вертолет вылетел с аэродрома Эллингтон-Филд.

Власти Хьюстона отмечают, что ситуация могла быть серьезнее, поскольку рядом была цистерна с бутаном. Вертолет и башня разрушены, но жилые дома не повреждены.

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