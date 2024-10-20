Футбольный матч закончился стрельбой в США: три человека погибли

Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы по толпе из нескольких сотен человек в американском штате Миссисипи, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

По данным издания, стрельбу открыли во время празднования победы команды бывших выпускников школы в футбольном матче. Инцидент произошел в нескольких километрах от города Лексингтон.

"Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части штата Миссисипи, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче на открытой площадке через несколько часов после окончания игры", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября текущего года конфликт футбольных фанатов закончился стрельбой в Караганде. Сообщалось, что после матча "Женис" - "Астана" между фанатами клуба произошла потасовка. Один из болельщиков "Жениса" открыл огонь по фанатам "Астаны".

До этого сообщалось, что болельщики устроили массовую потасовку во время матча за Суперкубок Казахстана по футболу, который прошел в турецкой Анталье.

Отмечалось, что на трибунах завязалась перепалка между несколькими фанатами, которая переросла в драку. Один из участников бросил в своих оппонентов стул. Сотрудники стадиона пытались разнять зрителей. О пострадавших в инциденте не говорилось.