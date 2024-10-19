Мужчина забросал бутылками с зажигательной смесью штаб-квартиру правящей партии Японии (видео)
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Мужчина атаковал штаб-квартиру правящей партии Японии в Токио - он забросал здание бутылками с зажигательной смесью, а после пытался протаранить машиной канцелярию премьера.
Сообщается, что злоумышленник бросил около шести бутылок с зажигательной смесью в здание Либерально-демократической партии Японии, пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканала NHK.
Затем направился к канцелярии премьера и попытался протаранить ее на машине.
Отмечается, что автомобиль нападавшего застрял в ограде. После этого он попытался бросить дымовую шашку, но был задержан полицией.
Авто, на котором мужчина пытался протаранить канцелярию главы правительства, обгорел внутри. Рядом с машиной нашли зажигалку, бытовые газовые баллоны, а также пластмассовые канистры для керосина или бензина.
Как пишет ТАСС, задержанный, по предварительным данным, 49-летний Ацунобу Усуда из города Кавагути в соседней с Токио префектуре Сайтама. Мотивы его поступка неизвестны, во время допросе он хранит молчание.
Напомним, что в начале этого месяца главой правительства Японии был избран Сигэру Исиба. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента.
Отмечалось, что избрание Исибы было больше формальностью, так как у правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто" большинство мест в нижней и верхней палатах парламента.
За день до этого правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176188-muzhchina-zabrosal-butylkami-s-zazhigatelnoy-smesyu-shtab-kvartiru-pravyashchey-partii-yaponii-video/