Немецкую авиакомпанию оштрафовали за дискриминацию пассажиров-евреев

Министерство транспорта США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на 4 млн долларов за дискриминацию в отношении пассажиров-евреев, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По данным издания, министерство транспорта США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на 4 млн долларов. Отмечается, что наказание авиаперевозчику из Германии стало самым крупным из когда-либо наложенных американским ведомством.

Авиакомпания Lufthansa, согласно опубликованной информации, отказала 128 пассажирам, летевшим по маршруту Нью-Йорк - Франкфурт - Будапешт, сесть на стыковочный рейс в Германии. Отмечается, что "большинство из них были одеты в отличительные одежды, которые обычно носят ортодоксальные иудеи".

Первопричиной, согласно релизу американского ведомства, стал отказ нескольких пассажиров рейса Нью-Йорк - Франкфурт, выглядевших как ортодоксальные иудеи, следовать инструкциям членов экипажа.

В результате в посадке на самолет до Будапешта отказали всем пассажирам рейса, кого работники авиакомпании посчитали евреями.

"Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествия, и сегодняшние действия дают четкий сигнал авиакомпаниям, что мы готовы провести расследование и принять меры в случае нарушения гражданских прав пассажиров", - прокомментировал данный инцидент министр транспорта США Пит Буттиджич.