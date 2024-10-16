Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Немецкую авиакомпанию оштрафовали за дискриминацию пассажиров-евреев

Опубликовано:

Терминал
Терминал. Иллюстративное фото: Michaela Stache/Getty Images

Министерство транспорта США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на 4 млн долларов за дискриминацию в отношении пассажиров-евреев, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По данным издания, министерство транспорта США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на 4 млн долларов. Отмечается, что наказание авиаперевозчику из Германии стало самым крупным из когда-либо наложенных американским ведомством.

Авиакомпания Lufthansa, согласно опубликованной информации, отказала 128 пассажирам, летевшим по маршруту Нью-Йорк - Франкфурт - Будапешт, сесть на стыковочный рейс в Германии. Отмечается, что "большинство из них были одеты в отличительные одежды, которые обычно носят ортодоксальные иудеи".

Первопричиной, согласно релизу американского ведомства, стал отказ нескольких пассажиров рейса Нью-Йорк - Франкфурт, выглядевших как ортодоксальные иудеи, следовать инструкциям членов экипажа.

В результате в посадке на самолет до Будапешта отказали всем пассажирам рейса, кого работники авиакомпании посчитали евреями.

"Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествия, и сегодняшние действия дают четкий сигнал авиакомпаниям, что мы готовы провести расследование и принять меры в случае нарушения гражданских прав пассажиров", - прокомментировал данный инцидент министр транспорта США Пит Буттиджич.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174801-nemeckuyu-aviakompaniyu-oshtrafovali-za-diskriminaciyu-evreev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie