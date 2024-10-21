Озвучены предварительные результаты референдума за вступление Молдовы в Евросоюз

В Молдове в референдуме за Евроинтеграцию проголосовали более половины избирателей. В президентских выборах объявлен второй тур, передает NUR.KZ.

На сайте РИА Новости сообщается, что в Молдове 20 октября прошли президентские выборы, а также референдум за Евроинтеграцию - оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.

В рамках референдума граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"

Более половины избирателей в Молдавии проголосовали на референдуме за вступление республики в ЕС, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 98,38% протоколов.

Как уточняется, эту инициативу поддерживают 732 780 человек (50,07%). Против выступили 730 664 жителя страны, или 49,93%.

Отмечается, что идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

В свою очередь, на выборах главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 98,29% протоколов, лидирует действующий президент Майя Санду. Она набрала 41,92% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.

Вместе с тем, в Telegram-канале издания сообщается о втором туре выборов президента Молдовы, который состоится 3 ноября.

Напомним, ранее Русская служба Би-би-си писала, что Санду была явным фаворитом на выборах, однако социологические опросы не позволяли однозначно предсказать, потребуется ли второй тур или она победит уже в первом.

Также отмечалось, что намеченные на 20 октября выборы президента Молдовы только на первый взгляд кажутся абсолютно прогнозируемой кампанией. За четыре года президентства Майи Санду у избирателей накопилось к ней немало претензий.

Добавим, ранее в сентябре мы писали о необычном инциденте: землетрясение произошло во время прямого эфира президента Молдовы Майи Санду на телеканале Moldova1. Реакция президента и ведущей попала на видео.