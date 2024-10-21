Молдова: на президентских выборах Майя Санду лидирует, но не побеждает в первом туре

Согласно предварительным результатам голосования в Молдове, президент Майя Санду выходит во второй тур вместе с Александром Стояногло, а предложение закрепить курс на вступление в Европейский Союз в конституции страны не получило поддержки большинства.

Санду была явным фаворитом на выборах, однако социологические опросы не позволяли однозначно предсказать, потребуется ли второй тур или она победит уже в первом. После обработки Центральной избирательной комиссией 92% протоколов действующий президент набирает 38,2%, бывший генпрокурор Стояногло – 28,6%.

Избирателям одновременно с выборами президента было предложено ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, чтобы курс страны на интеграцию в Евросоюз был прописан в преамбуле к ее Конституции, а также чтобы будущее присоединение Молдовы к основополагающим договорам ЕС осуществлялось голосованием большинства конституционного состава парламента.

По данным комиссии, на данный момент противников этого предложения больше, чем сторонников. Этот результат еще может измениться, поскольку данные из столицы Кишинева и из зарубежных участков запаздывают. Опросы до референдума показывали, что явное большинство респондентов поддерживают евроинтеграцию, так что если поправка в конституцию не пройдет, это станет неприятным сюрпризом для Майи Санду и ее сторонников.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее трети зарегистрированных избирателей. В итоге явка превысила 51%.

В первом публичном выступлении после голосования Майя Санду обвинила некие преступные группировки и враждебные внешние силы в попытке масштабного подкупа избирателей.

"Преступные группировки в сотрудничестве с внешними силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью, пропагандой, применили самые постыдные методы, чтобы загнать наших граждан и нашу нацию в ловушку неопределенности и нестабильности, — заявила Санду. — У нас есть четкие свидетельства того, что преступные группировки планировали скупить 300 тысяч голосов — это махинация беспрецедентного масштаба".

"Мы не отступимся, мы будем и дальше защищать нашу демократию и свободу. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями", — пообещала Санду.

Всего на этих выборах проголосовали около полутора миллионов молдавских граждан, за Санду отдали голоса более полумиллиона из них.

Илья Барабанов

Би-би-си, Кишинев

После обработки более 80% бюллетеней стало ясно, что Молдове вряд ли удастся избежать второго тура президентских выборов, а молдавской власти — поражения на референдуме, по итогам которого планировалось закрепить стремление в Евросоюз в Конституции.

Действующий президент Майя Санду и кандидат от социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояноглу выходят во второй тур президентских выборов. И он будет для Санду совсем не простым. Потому что одновременно молдавские избиратели дали отрицательный ответ на вопрос, поддерживают ли они внесение изменения в Конституцию, в которой планировалось прописать курс страны на евроинтеграцию. В штабе президента до последнего надеются, что голосование диаспоры сможет как-то изменить ситуацию, но даже если это произойдет, такая победа на референдуме вряд ли будет выглядеть убедительной.

По состоянию на полночь с воскресенья на понедельник, "нет" на референдуме сказали 54% проголосовавших, "да" — лишь 45,3%.

Через две недели, 3 ноября, президенту Санду предстоит встретиться со Стояногло во втором туре. Если референдум будет проигран, она может столкнуться с разочарованием своих сторонников, которые второй раз до участков могут и не дойти.

В эти две недели ей предстоят дебаты со своим оппонентом (перед первым туром Санду их избегала и не давала никаких интервью), на которых ей придется ответить на жесткие вопросы об итогах этого референдума. Наконец, все проигравшие кандидаты во втором туре если кого-то и поддержат, то, скорее всего, Стояногло.

Подсчет голосов молдаван, поданных в других странах, будет, вероятно, продолжаться до утра. Пока там подсчитаны лишь 10% участков. Учитывая, что Молдова — одна из немногих стран, в которых именно голосование диаспоры может определить исход любого голосования, сейчас команде Майи Санду остается надеяться только на поддержку соотечественников за рубежом.

Большое число молдавских избирателей голосовали за границей, где они живут и работают. У дипломатических учреждений Молдовы как в странах Европы, так и в Москве выстроились очереди, так что голосование пришлось продлевать.

Предвыборная кампания сопровождалась обвинениями в российском вмешательстве путем подкупа избирателей и распространения дезинформации. Кремль отрицал эти обвинения.

На протяжении долгого времени Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, колебалась в своей геополитической ориентации. Заметная часть населения страны сохраняет симпатии к России, особенно это справедливо для гагаузской автономии и сепаратистского Приднестровья, в котором остается небольшой контингент российских войск.

Однако в первые недели полномасштабного российского вторжения в Украину Санду осудила российскую агрессию и однозначно встала на сторону Киева. Война по соседству обернулась для Молдовы огромным притоком беженцев и экономическим кризисом, вызванным резким подорожанием энергоносителей.

В 2023 году Молдова получила официальный статус кандидата в члены ЕС, однако переговоры о членстве никак не ограничены во времени и, по мнению большинства наблюдателей, могут продолжаться много лет.