Трамп потребовал предоставить ему военный самолет для защиты

Кандидат в президенты США Дональд Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией. Джо Байден пообещал удовлетворить просьбу экс-президента.

По информации The Washington Post, штаб Дональда Трампа запросил военную авиацию для перелетов Трампа в последние недели кампании, расширенные ограничения на полеты над его резиденциями и местами митингов, заранее размещенные пуленепробиваемые стекла в семи колеблющихся штатах для использования во время предвыборной кампании и целый ряд военных транспортных средств для перевозки политика.

Издание пишет, что такие требования появились после того, как советников Трампа проинформировали о якобы готовящемся на него покушении.

Президент США Джо Байден заявил, что удовлетворит просьбу своего предшественника, пишет РИА Новости. Сообщается, что глава Белого дома уже передал необходимые поручения министру обороны охранять Трампа в такой степени, как если бы тот был действующим президентом.

Отметим, ранее сообщалось, что спецслужбы США предупредили Трампа, что Иран готовит на него покушение.

Как утверждается в опубликованном заявлении штаба, Трампа проинформировали "о реальных и конкретных угрозах убийства со стороны Ирана, с целью дестабилизировать США и посеять в стране хаос".

В заявлении не уточняется, идет ли речь о новых угрозах, или же о них уже сообщалось ранее.