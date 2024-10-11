Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Перестрелка с участием тренера в Бишкеке: стала известна личность погибшего

Опубликовано:

Милиция стоит у здания, где стреляли в тренера сборной Кыргызстана по боксу
Милиция Кыргызстана на месте происшествия. Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана

В МВД Кыргызстана прокомментировали конфликт с участием тренера национальной сборной страны по боксу, в ходе которого погиб один человек, передает NUR.KZ.

На сайте МВД Кыргызстана опубликовали официальный комментарий по факту перестрелки в Бишкеке, в ходе которой погиб один человек, еще двое были ранены.

Установлено, что между гражданами Ы.М.и Н.Ж. имелись финансовые разногласия, связи с чем Ы.М. приехал в тренировочный зал, расположенный в 7 микрорайоне. В тот момент в там находились Н.Ж и С.Э.

"В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлено, что Ы.М., приехав к месту работы Н.Ж, предъявил свои претензии. В последующем преднамеренно произвел выстрел из охотничьего ружья "Сайга", зарегистрированного за ним, в брюшную полость Н.Ж. После, нападавший  Ы.М., выстрелил в ногу находящегося там же С.Э., который вступил в борьбу, убирая направленное на него ружье. В ходе борьбы  произошел случайный выстрел в голову нападавшего Ы.М., от чего последний скончался на месте", - рассказали в МВД.

В УВД Бишкека возбудили уголовное дело по статье "Убийство", обстоятельства произошедшего продолжают выяснять. Н.Ж и С.Э. находятся в лечебном учреждении.

В МВД добавили, что ход расследования взят на контроль руководства МВД. Также правоохранители обратились к населению с просьбой доверять только официальным источникам информации.

Между тем, сайт 24 kg опубликовал имена и фотографии всех участников конфликта. По данным издания, погибшим оказался судья по боксу Мукаш Ырсалиев.

"Мужчина ворвался с ружьем в зал и выстрелил в тренера по боксу Жылдызбека Ниязалиева. После, во время схватки с другими находившимися в зале мужчинами, Мукаш Ырсалиев получил пулю в голову. Ранение стало смертельным. Отметим, в это время в зале тренировались дети", - пишет издание.

Также на сайте сообщили о предполагаемой причине конфликта между Ырсалиевым и Ниязалиевым. Сообщается, что в июле 2024 года сотрудники ГКНБ задержали судью по боксу Мукаша Ырсалиева по обвинению в мошенничестве. Заявление якобы написал Ниязалиев и обвинил Ырсалиева в рейдерстве.

С 4 октября Ырсалиев находился под подпиской о невыезде по ходатайству следователя ГКНБ из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

"Другим постановлением Мукашу Ырсалиеву предъявили новое обвинение по факту мошенничества в крупном размере, то есть в совершении менее тяжкого преступления", - пишет издание.

По данным сайта, сейчас Жылдызбек Ниязалиев находится в реанимации в тяжелом состоянии, он получил пулевое ранение в грудную клетку и живот.

Напомним, накануне в одном из домов 7-го микрорайона в Бишкеке произошла стрельба, в которой один человек погиб, двое были ранены. Тогда сообщалось, что причиной происшествия стал спор между партнерами.  Позже издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о том, что одним из участников конфликта был тренер национальной сборной по боксу Жылдызбек Ниязалиев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2173143-perestrelka-s-uchastiem-trenera-v-bishkeke-stala-izvestna-lichnost-pogibshego/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie