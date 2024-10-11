Перестрелка с участием тренера в Бишкеке: стала известна личность погибшего

В МВД Кыргызстана прокомментировали конфликт с участием тренера национальной сборной страны по боксу, в ходе которого погиб один человек, передает NUR.KZ.

На сайте МВД Кыргызстана опубликовали официальный комментарий по факту перестрелки в Бишкеке, в ходе которой погиб один человек, еще двое были ранены.

Установлено, что между гражданами Ы.М.и Н.Ж. имелись финансовые разногласия, связи с чем Ы.М. приехал в тренировочный зал, расположенный в 7 микрорайоне. В тот момент в там находились Н.Ж и С.Э.

"В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлено, что Ы.М., приехав к месту работы Н.Ж, предъявил свои претензии. В последующем преднамеренно произвел выстрел из охотничьего ружья "Сайга", зарегистрированного за ним, в брюшную полость Н.Ж. После, нападавший Ы.М., выстрелил в ногу находящегося там же С.Э., который вступил в борьбу, убирая направленное на него ружье. В ходе борьбы произошел случайный выстрел в голову нападавшего Ы.М., от чего последний скончался на месте", - рассказали в МВД.

В УВД Бишкека возбудили уголовное дело по статье "Убийство", обстоятельства произошедшего продолжают выяснять. Н.Ж и С.Э. находятся в лечебном учреждении.

В МВД добавили, что ход расследования взят на контроль руководства МВД. Также правоохранители обратились к населению с просьбой доверять только официальным источникам информации.

Между тем, сайт 24 kg опубликовал имена и фотографии всех участников конфликта. По данным издания, погибшим оказался судья по боксу Мукаш Ырсалиев.

"Мужчина ворвался с ружьем в зал и выстрелил в тренера по боксу Жылдызбека Ниязалиева. После, во время схватки с другими находившимися в зале мужчинами, Мукаш Ырсалиев получил пулю в голову. Ранение стало смертельным. Отметим, в это время в зале тренировались дети", - пишет издание.

Также на сайте сообщили о предполагаемой причине конфликта между Ырсалиевым и Ниязалиевым. Сообщается, что в июле 2024 года сотрудники ГКНБ задержали судью по боксу Мукаша Ырсалиева по обвинению в мошенничестве. Заявление якобы написал Ниязалиев и обвинил Ырсалиева в рейдерстве.

С 4 октября Ырсалиев находился под подпиской о невыезде по ходатайству следователя ГКНБ из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

"Другим постановлением Мукашу Ырсалиеву предъявили новое обвинение по факту мошенничества в крупном размере, то есть в совершении менее тяжкого преступления", - пишет издание.

По данным сайта, сейчас Жылдызбек Ниязалиев находится в реанимации в тяжелом состоянии, он получил пулевое ранение в грудную клетку и живот.

Напомним, накануне в одном из домов 7-го микрорайона в Бишкеке произошла стрельба, в которой один человек погиб, двое были ранены. Тогда сообщалось, что причиной происшествия стал спор между партнерами. Позже издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о том, что одним из участников конфликта был тренер национальной сборной по боксу Жылдызбек Ниязалиев.