Премьер-министр Польши объявил о борьбе с бобрами из-за наводнения

На заседании кризисного штаба по наводнению в стране премьер-министр Польши заявил о необходимости контролировать места обитания бобров близ дамб, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание отмечает, что во время наводнения в Польше в 2010 году власти уже возлагали вину на бобров.

Равным образом на заседании кризисного штаба премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил принятия закона, который позволит контролировать места обитания бобров близ дамб для предотвращения ущерба от наводнений в будущем.

"Ваши предложения не первые, в которых говорится о необходимости быстрых изменений в вопросе присутствия бобров у дамб. Мы приняли решения в 2010 году, экологи возражали, но приоритеты есть. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб", — сказал Туск.

Он пообещал изучить, какие шаги можно предпринять с учетом действующего законодательства.

"Делайте все, что положено в рамках законодательства, а я буду защищать эти решения. Дамбы сегодня являются абсолютным приоритетом", — поручил премьер.

"Если нам понадобится закон, мы подготовим его в течение недели. Я знаю, что с этим наводнением это не сильно поможет, но отремонтировать насыпи и контролировать ситуацию в будущем точно поможет", — добавил он.

Авторы статьи добавляют, что во время наводнения в Польше в 2010 году занимавший тогда пост главы МВД Ежи Миллер возложил вину за бедствие на бобров.

"Самым большим врагом дамб является животное, называемое "бобр". Они обитают повсюду вдоль дамб Вислы и наносят им большой ущерб", — заявлял он.

По оценкам зоозащитников на тот момент, в республике обитало около 50 тыс. бобров. После наводнения местные власти увеличили квоты на охоту на этих животных. "Бобры роют туннели в насыпях, ослабляя их изнутри. Но они не одиноки, есть и водяные полевки", — говорил, в свою очередь, представитель главного управления пожарной службы Польши Павел Фратчак.

Бобры почти полностью были истреблены в Польше к концу 40-х годов, после чего в стране начали возрождение популяции за счет завоза особей из Советского Союза — в 1948 году первых животных привезли из Воронежа. Они начали активно размножаться и вскоре заселили всю территорию страны, став обычным животным для польских рек. Весной 2022 года в Сети появился мем "Бобр курва". На видео поляк случайно встречает бобра, идет за грызуном и эмоционально ругается: «Bóbr kurwa, ja pierdolę».

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"Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию - страны, в которых по программе "Болашак" и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей.

На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы. Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности", - говорится в сообщении.