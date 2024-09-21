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Шоу продолжается: новость о закрытии Comedy Club оказалась шуткой

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Гарик Харламов и Павел Воля
Гарик Харламов и Павел Воля. Фото: tnt-online.ru

Ситуация с заявленным закрытием программы, о котором писал Харламов, прояснилась в выпуске шоу 20 сентября, где Павел Воля анонсировал новый сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на RG.ru.

Именно этот выпуск, вышедший на ТНТ в 21:00 по времени Москвы, был объявлен заключительным.

"Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость: мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", - заявил со сцены Гарик Харламов.

"Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club", - добавил Павел Воля. После этого Павел Воля рассказал историю о том, как начиналось знаменитое юмористическое шоу.

Издание отмечает, что двух месяцев не прошло, как Харламов стал новым креативным продюсером Comedy Club.

"Вот он и протестировал свой новый креатив, заставив поверить в розыгрыш миллионы зрителей. Заодно создатели программы послушали отзывы о себе от аудитории - о закрытии Comedy Club за сутки успели высказаться многие люди, начиная со звезд и заканчивая домохозяйками и блогерами в соцсетях всего мира", - пишут авторы статьи.

Добавим, сам Гарик Харламов также прояснил ситуацию в своем Instagram.

"Хочу расставить все точки над "i" и пояснить, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. Все, что происходило - это просто новый этап в развитии нашего проекта. (...)

Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне", - написал Харламов. И пообещал, что в новом сезоне зрителей ждет "еще больше юмора, еще больше смелых и оригинальных номеров".

Отметим, что в комментариях многие пользователи выражают свое неодобрение по импровизированному "перформансу".

Напомним, ранее в "Газпром-Медиа Холдинг" сделали заявление о закрытии юмористического шоу Comedy Club.

"Comedy Club закрывается. 20 телевизионных сезонов в эфире, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ, 1500 стендапов, 4000 миниатюр, 10000 концертов в сотнях городов по всему миру - с такими цифрами подошел Comedy Club к судьбоносному выпуску, который выйдет в эфир 20 сентября в 21:00. Он начнется с официального заявления резидента, ведущего и креативного продюсера культового юмористического шоу Гарика Харламова", - сообщала пресс-служба холдинга.

Вместе с тем, двумя неделями ранее директор телеканала ТНТ (в составе холдинга "Газпром-медиа") Тина Канделаки намекала, что проект ждет перезагрузка. Изменения также анонсировал и сам Харламов, получивший в августе должность креативного продюсера шоу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164284-shou-prodolzhaetsya-novost-o-zakrytii-comedy-club-okazalas-shutkoy/

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