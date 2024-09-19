В "Газпром-Медиа" сообщили о закрытии легендарного шоу Comedy Club

Знаменитое юмористическое шоу Comedy Club закрывается – такое заявление сделали в "Газпром-Медиа Холдинг", передает NUR.KZ. Впрочем, ранее руководство телеканала ТНТ намекало на перезагрузку проекта.

"Comedy Club закрывается. 20 телевизионных сезонов в эфире, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ, 1500 стендапов, 4000 миниатюр, 10000 концертов в сотнях городов по всему миру – с такими цифрами подошел Comedy Club к судьбоносному выпуску, который выйдет в эфир 20 сентября в 21:00. Он начнется с официального заявления резидента, ведущего и креативного продюсера культового юмористического шоу Гарика Харламова", – говорится в заявлении пресс-службы "Газпром-Медиа Холдинг" в Telegram.

Также в пресс-службе холдинга приводят заявление ведущего.

"Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", – сообщил ведущий и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов.

Заявляется, что прощаться с проектом придут звезды шоу "Женский стендап", телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу "Однажды в России" Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. А актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

Шоу точно закрывается?

Двумя неделями ранее директор телеканала ТНТ (в составе холдинга "Газпром-медиа") Тина Канделаки намекала, что проект ждет перезагрузка.

"Дорогие друзья, как вы все уже знаете, Гарик Харламов стал продюсером Comedy Club. В связи с юбилейным сезоном он предложил огромное количество новых идей. (…) Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию. И я могу сказать только одно: "Прощай, Comedy", – сказала Канделаки в видеосообщении в своем Telegram-канале от 3 сентября.

Изменения также анонсировал и сам Харламов, получивший в августе должность креативного продюсера шоу.

Так, на вопрос журналиста "что хотелось бы изменить" шоумен ответил: "Да все, пожалуй (…) Для человека 20 лет – это уже, прямо скажем, не ребенок. Уже все, уже взрослый! Соответственно, за 20 лет и наша передача эволюционировала. И это тот самый период, когда можно попробовать сделать какой-то новый шаг.

Раз уж мне доверили руль, так давайте наш корабль перекрасим, залатаем все дыры и поплывем бороздить новые воды. Изменения будут достаточно глобальные, на мой взгляд. И сами резиденты, и авторы, и вся продюсерская команда передачи согласны, что необходимость в новой истории назрела", – говорил Харламов в разговоре с изданием РБК, подчеркивая, что "не может раскрывать все карты".

"Изменения коснутся практически всего – от сцены, декораций, костюмов и до новых резидентов. (…) Будет новая музыка, будет иной визуальный ряд. Мы сейчас попытаемся взять все хорошее, что было вначале, и не растерять все хорошее, что набралось по пути. Потому что последние семь лет мы существовали на большой сцене в формате телевизионного шоу. Сейчас мы хотим вернуться к формату клуба", – говорил Харламов.