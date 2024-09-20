Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. ЦАХАЛ говорит, что уничтожены 100 ракетных установок

Израиль наносит массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Волна ударов началась в тот момент, когда лидер группировки Хасан Насралла начал произносить речь, посвященную событиям последних двух дней, когда в результате взрывов пейджеров и портативных раций в Ливане десятки людей погибли и сотни получили ранения.

Поздно вечером в четверг израильская армия объявила, что в результате авиаударов по Ливану уничтожены более 100 ракетных установок «Хезболлы»., которые были готовы выпустить по Израилю около 1000 ракет сразу.

Кроме того, как утверждает ЦАХАЛ, удары нанесены по зданиям, принадлежащим «Хезболле» и складам оружия и боеприпасов группировки.

«Силы обороны Израиля продолжат наносить урон средствам террора и военной инфраструктуре террористической организации „Хезболла“, — говорится в заявлении израильской армии, которое цитирует газета Times of Israel.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, над Бейрутом были слышны израильские военные самолеты и хлопки, которые означают, что они перешли звуковой барьер.

Армия Израиля сообщила о двух погибших в бою на границе с Ливаном военнослужащих.

Насралла обвинил Израиль в атаках посредством заминированных пейджеров и раций, которые, как он сказал, поражали без разбора и членов "Хезболлы", и ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе детей. По его словам, взорвалось около 4 000 пейджеров, и некоторые из пострадавших еще не включены в официальные данные.

«Это чистейший терроризм. Мы назовем их резней вторника и резней среды. Это военные преступления или, по крайней мере, объявление войны, — говорит он. — Бог милостив и предотвратил большее количество смертей и раненых. Несколько пейджеров были выведены из строя или выключены. Некоторые не были распределены и все еще находились на складе».

«Во имя всех тех, кто потерял мучеников, кто был ранен, во имя всех тех, кто сражался во имя Газы, мы говорим [премьер-министру] Нетаньяху и [министру обороны] Галанту, врагу, что ливанский фронт не остановится до тех пор, пока не прекратится агрессия в Газе, — сказал Насралла. — Сопротивление в Ливане не прекратит поддерживать народ Газы и Западного берега».

Насралла сказал, что на действия израильтян будет дан ответ «такой, какой они могут ожидать, и какой не ожидают».

«Я не буду говорить о месте, времени, расположении, деталях, вы все узнаете, когда это произойдет. Эта расплата произойдет. Мы не будем сейчас раскрывать детали, потому что сейчас мы находимся на очень чувствительной стадии битвы», — сказал в заключение лидер «Хезболлы».

Дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс отмечает, что Хасан Насралла постарался максимально принизить значение произошедшего в последние два дня — несомненно, одного из самых мрачных моментов в истории «Хезболлы». Он заявил, что коммуникационные сети группировки остались невредимыми, во что сложно поверить.

Как отмечает Хьюго Бачега, тон выступления Насраллы говорит о том, что реакция «Хезболлы» будет взвешенной, чтобы не спровоцировать масштабную войну с Израилем, которая будет разрушительной не только для группировки, но и для Ливана, страны, пытающейся оправиться от многочисленных кризисов последних лет.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что она стремится «уничтожить» «террористический потенциал и инфраструктуру» «Хезболлы». «На протяжении десятилетий „Хезболла“ использовала гражданские дома, прорыла под ними туннели и использовала мирных жителей в качестве живого щита, превратив южный Ливан в зону боевых действий», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Цель операции, по словам израильского военного руководства, — «обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома и достичь военных целей».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия Израиля против «Хезболлы» продолжатся.

«В новой фазе войны есть значительные возможности, но также и значительные риски. „Хезболла“ чувствует себя преследуемой. Наши военные действия будут продолжаться, — сказал Галант на брифинге. — Наша цель — обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома. Со временем „Хезболла“ будет платить все большую цену».

Накануне Галант заявил, что страна «открывает новый этап войны», и «центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил». «Нам потребуется последовательность с течением времени, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости», — добавил он.

Ранее на этой неделе правительство Израиля переформулировало задачи войны, сделав основной целью возвращение израильтян, вынужденных покинуть свои дома, а Галант заявил, что военные действия будут единственным вариантом в случае провала дипломатии, что повышает перспективу перехода конфликта с «Хезболлой» в стадию полномасштабной войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Париже для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке со своими европейскими коллегами, заявил: «Франция и США едины в призыве к сдержанности и деэскалации, когда речь идет о Ближнем Востоке в целом и о Ливане в частности». По его словам, Вашингтон и Париж «продолжают работать над тем, чтобы прекращение огня в Газе вышло на финишную прямую».

«Мы считаем, что это по-прежнему возможно и необходимо. Но в то же время мы не хотим видеть никаких эскалационных действий со стороны любой из сторон, которые еще больше осложнят эту задачу», — добавляет Блинкен.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вновь обратился к британским гражданам, находящимся в Ливане, с просьбой покинуть страну, пока это сравнительно просто сделать. «Напряженность высока, и ситуация может быстро ухудшиться», — написал он в соцсетях.

В чем смысл операции Израиля?

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, сторонники Израиля и многие его граждане считают операцию с пейджерами и рациями блестящим тактическим ходом, свидетельствующим о том, что спецслужбы страны снова на высоте после катастрофических промахов, приведших к рейду ХАМАС 7 октября.

Параллельно все чаще звучат заявления о том, что Израиль нарушил международное право, заминировав гражданские устройства и причинив вред мирным жителям. Но, конечно, Израиль до сих пор не признал, что стоял за этим, и возможно, никогда не сделает этого публично, отмечает Гарднер.

Несомненно, «Хезболле» нанесен огромный удар как в психологическом, так и в оперативном плане. В краткосрочной перспективе это серьезно затруднит ее коммуникацию между руководством в южном Бейруте и подразделениями, разбросанными по южному Ливану и долине Бекаа. Это даже может, как надеются некоторые, подтолкнуть «Хезболлу» к соглашению о прекращении огня. Но пока что конфликт на низком уровне на северной границе Израиля продолжается.

По меньшей мере 60 000 израильтян не могут вернуться в свои дома, и еще больше — на ливанской стороне. Если силы «Хезболлы» не отступят к реке Литани, подальше от границы, этот район будет оставаться опасно нестабильным. Если через несколько месяцев ситуация не улучшится, то возникнет вопрос: какой смысл был взрывать все эти пейджеры и рации?