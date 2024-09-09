"В стране не останется армян": оттоком населения обеспокоились в одной из стран СНГ

Население Армении в ближайшее десятилетие может значительно сократиться. Об этом заявил глава Аудиторской палаты страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Армения.

По словам председателя Аудиторской палаты Армении Наири Саркисяна, население республики в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тысяч человек - до 2,2 млн.

"В случае сохранения таких темпов в ближайшие 25 лет в стране не останется армян", - сказал Саркисян.

Главными причинами такой ситуации являются низкий коэффициент рождаемости, эмиграция и последствия войны в Нагорном Карабахе.

Согласно статистике, в прошлом году Армению покинули и не вернулись 48 тыс. человек. Желающих выехать в Россию сократилось, очередь на розыгрыш грин-карт в США увеличилась. При этом Саркисян не исключает, что количество покинувших страну армян может увеличиться в текущем году.

Согласно данным на официальном сайте правительства Армении, население государства, по состоянию на 1 января 2023 года, составляло 2,9 млн человек.

При этом 98.1% - армяне. Остальную часть составляют русские, езиды, курды, ассирийцы, греки, украинцы, евреи и другие.

Ранее мы писали, что, по состоянию на 1 августа, численность населения Казахстана увеличилась до 20 182 003 человек. Женщин в нашей стране оказалось больше - 10 322 836 человек, а мужчин - 9 859 167 граждан.