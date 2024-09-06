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Новости русской службы Би-би-си

Почему сняли Дмитрия Кулебу и каким министром будет Андрей Сибига

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / X03345 / AFP via Getty Images

Дмитрий Кулеба вошел в историю, возглавляя украинский МИД во время развязанной Россией войны. Не в последнюю очередь его усилиями была сформирована международная коалиция в поддержку Украины, благодаря которой Киев продолжает сопротивление агрессору. На этой неделе его неожиданно заменил другой тяжеловес украинской дипломатии, Андрей Сибига. Рассказываем, чем вызвана эта ротация и как она повлияет на международные позиции Украины.

В стену головой

Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы — самая резонансная часть «перезагрузки» украинского правительства, состоявшейся на этой неделе. Для многих наблюдателей — совершенно неожиданная и абсолютно алогичная.

Еще бы: Дмитрий Кулеба был, пожалуй, самым известным министром не самого яркого в истории Украины правительства Дениса Шмыгаля. Старожилу этого правительства — Кулеба возглавил МИД еще в «прошлой жизни», в марте 2020 года, — сначала пришлось показывать дипломатические способности во время пандемии коронавируса, а затем переформатировать всю украинскую дипломатию под нужды развязанной Россией войны.

Создание международной коалиции в поддержку Киева, введение масштабных санкций против России, начало переговоров о членстве Киева в ЕС, новое открытие Украины для Глобального Юга — лишь небольшая часть вызовов, выпавших Кулебе. С ними, насколько можно судить, справлялся вполне успешно: далеко не каждого украинского министра провожают в отставку благодарностями за совместную работу глава американского Госдепа, немецкая министр иностранных дел и руководитель дипломатии Евросоюза.

Масштаб и сложность задач, стоявших перед Кулебой в течение последних двух лет, нередко заставляли его действовать при помощи нетипичных, подчас неприемлемых в дипломатии методов. В интервью Washington Post он говорил, что вообще-то искусство дипломатии состоит в том, чтобы разбирать стоящую перед тобой стену по кирпичику, однако ему порой приходится разбивать эту стену собственной головой.

В пользу Кулебы часто играл его имидж изысканного интеллектуала и специалиста по пиару — Economist описывал Кулебу как «дипломата-ботана», «искусного переговорщика в круглых очках, больше похожего на Гарри Поттера, чем на Джона Леннона».

В то же время он оставался «своим» для среднестатистического украинца — то поздравляя соотечественников с Днем независимости кадрами нарезки сала, которое передала ему тетя с Полтавщины, то чистосердечным признанием во время рабочего «перекуса» с Энтони Блинкеном в фастфуде: мол, в студенческие времена завтрак в «Макдональдсе» был для молодого Кулебы лучшей едой в состоянии похмелья.

Благодаря всем этим причинам Кулеба прочно держался в топе рейтингов доверия и поддержки — и эта ситуация скорее нетипична для украинских чиновников.

Почему сняли Дмитрия Кулебу

В этой ситуации просьба написать заявление об отставке, которую, как сообщил ряд СМИ, Дмитрий Кулеба получил во вторник вечером от президента, удивила многих наблюдателей и даже депутатов парламента. Удивила настолько, что часть членов президентской фракции в Раде была не готова голосовать за отставку главы МИД без четкого объяснения, что, собственно, происходит. С этим и был связан перенос голосования за отставку Кулебы со среды на четверг: дополнительные аргументы в пользу этого решения должен был презентовать на заседании «Слуги народа» сам Владимир Зеленский.

Впрочем, мотивация президента, пересказывают Би-би-си участники этого собрания, была довольно абстрактной и в целом повторяла тональность регулярных обращений Зеленского на протяжении последних дней: мол, некоторые даже очень сильные министры потеряли энергию, правительство нуждается в новом импульсе к работе.

«Работаешь с некоторыми министрами — и по лицу видишь, что это не то», — вспоминает в разговоре с Би-би-си слова Владимира Зеленского один из депутатов «Слуги народа», присутствовавший на этой встрече.

В конце концов, констатирует депутат президентской фракции Евгения Кравчук, депутаты согласились с кадровым решением президента, прерогативой которого является руководство внешней политикой Украины.

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с РБК-Украина утверждал, что первые разговоры о вероятной замене Дмитрия Кулебы он услышал еще прошлой осенью. Приблизительно тогда же в киевских кулуарах ходили слухи, что и сам глава МИД не прочь оставить кресло в силу чисто человеческой усталости, заняв вакантную на то время должность посла Украины в Лондоне — однако назначение на нее Валерия Залужного очевидно сделало план неактуальным.

Анализируя факторы, которые могли привести к отставке Кулебы, стоит вспомнить и о психотипе Владимира Зеленского, и о предыдущем опыте кадровых решений в его команде. Зеленский — и это не является секретом — человек эмоциональный, и для плодотворного сотрудничества с ним очень важно, пусть это и прозвучит иррационально, быть с ним на одной волне, двигаться с ним в одном ритме.

Похоже, в какой-то момент волны Зеленского и Кулебы просто перестали совпадать. Сложно сказать, когда именно между ними начала увеличиваться эта своеобразная ментальная дистанция.

Собеседники Би-би-си не исключают, что подпортить отношения Кулебы с Зеленским и его ближайшими соратниками мог скепсис, с которым министр якобы относился к флагманскому проекту главы государства — саммиту мира. Впрочем, говорит источник Би-би-си в дипломатических кругах, высказывать свои замечания Кулеба мог разве что на этапе подготовки этого плана: впоследствии, добавляет собеседник, министр всеми силами включился в его реализацию.

Впрочем, говорит Би-би-си бывший украинский дипломат, в отставке Дмитрия Кулебы можно искать и чисто институциональные причины. Дело в том, объясняет источник, что сама украинская конституция закладывает определенное двоевластие во внешнеполитической сфере: руководить внешней политикой должен президент (и, соответственно, его администрация), а реализовывать — МИД во главе с профильным министром. Таким образом, противостояние между улицей Банковой, где расположен офис президента, и Михайловской площадью, на которой возвышается министерство иностранных дел, кажется заранее запрограммированным.

В ситуации сегодняшней Украины предугадать итог такого противостояния было нетрудно. После 24 февраля 2022 года Украина окончательно (и вполне закономерно) превратилась в суперпрезидентскую республику, а Банковая — в центр принятия всех ключевых решений в стране. Главным дипломатом Украины с первых дней большой войны стал Владимир Зеленский, а его команда внешнеполитических советников во главе с Андреем Ермаком начала играть первую скрипку в сфере международных отношений Украины.

Собеседники Би-би-си считают, что Дмитрий Кулеба эту ситуацию понимал и принимал — даже когда она приобретала едва ли не комичные формы: например, когда ему отводилась явно второстепенная по сравнению с Андреем Ермаком роль на протокольных снимках встреч украинских делегаций с иностранными визави.

Судьба министра, как кажется сегодня, была предрешена с апреля этого года, когда его первым заместителем был назначен Андрей Сибига, до этого почти три года проработавший заместителем Андрея Ермака в офисе президента.

«Банковая назначила Кулебе „смотрящего“», — комментировали это назначение недоброжелатели.

«Сибиге дали время освоиться, адаптироваться в министерстве», — мягче оценивает сегодня собеседник Би-би-си в дипломатических кругах.

Именно Андрей Сибига 5 сентября стал новым министром иностранных дел Украины. Теперь, сходятся во мнении собеседники Би-би-си, работа МИД и офиса президента будет идти абсолютно синхронно, ведь новый министр является буквально «плотью от плоти» Банковой.

Что касается будущего Дмитрия Кулебы — он о планах на будущее пока не высказывался. Источники некоторых СМИ предполагают, что бывший министр может сконцентрироваться на развитии отношений Киева с НАТО или ЕС — от себя добавим, что нынешняя глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко и посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов находятся на своих должностях уже более трех лет — достаточно долго для такого бурного времени. Собеседники Би-би-си не исключают, что Дмитрий Кулеба может поставить свою дипломатическую карьеру на паузу.

Кто такой Андрей Сибига

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига, по общему признанию собеседников Би-би-си, принадлежит к числу сильнейших украинских дипломатов.

Ему 49 лет, он родом из Тернопольской области, получил дипломы специалиста по международным отношениям и юриста во Львовском университете имени Ивана Франко. Сибига — карьерный дипломат, в структуре МИД работал с 1997 года. Восемь лет его карьеры связаны с посольством Украины в Польше, кроме того, он занимал ряд должностей в киевских структурах министерства.

В 2016 году президент Петр Порошенко назначил Сибигу послом в Турцию. По словам собеседников Би-би-си в политических и дипломатических кругах, на этом посту дипломат проявил себя как прекрасный организатор и приложился к интенсивному развитию отношений между Киевом и Анкарой.

В эти годы были заложены десятки совместных проектов в авиакосмической и оборонно-промышленной отраслях: от модернизации Украиной турецких вертолетов до закупки Киевом беспилотников «Байрактар» ​​и принципиальной договоренности о размещении их производства в Украине.

Другая важная страница в украинско-турецких отношениях этого периода: получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии — впрочем, говорят собеседники Би-би-си, этот процесс напрямую курировался Киевом, роль посольства в Анкаре была скорее вспомогательной.

Во время конфликта в Карабахе в 2020 году Киев однозначно стал на сторону Азербайджана, что тоже значительно улучшило отношение к Украине среди представителей турецкой политической и бизнес-элиты.

После прихода к власти в Украине Владимира Зеленского Сибига способствовал налаживанию отношений между новым украинским президентом, абсолютным новичком в политике и сверхопытным турецким лидером Реджепом Эрдоганом. «Между президентами Зеленским и Эрдоганом возникла химия добрых отношений», — говорил Сибига после одной из встреч двух лидеров.

Возможно, в силу комплекса этих причин в 2021 году, после пяти лет пребывания в кресле турецкого посла, Андрея Сибигу назначили на должность заместителя главы офиса президента — фактически дипломатического советника президента Зеленского.

Ранним утром 24 февраля 2022 года Сибига по факту оказался наиболее высокопоставленным дипломатом в физическом окружении Владимира Зеленского и участвовал во всех его первых военных переговорах с мировыми лидерами — Дмитрий Кулеба в тот момент был в командировке в США. Следующие два с половиной года Сибига непрерывно находился возле президента, был свидетелем и участником всех международных контактов украинского лидера.

«Что о Сибиге точно можно сказать — он в материале. Он, наверное, второй человек в стране после Андрея Ермака по объему знаний о внешнеполитических контактах президента. В министерстве ему точно не нужно будет входить в курс дел», — говорит источник Би-би-си в дипломатических кругах.

Собеседники Би-би-си отдают должное сервильности Андрея Сибиги, называя его при этом отличным исполнителем, который может поставить задачу подчиненным и качественно проконтролировать ее выполнение. Один из собеседников Би-би-си назвал Андрея Сибигу «контрол-фриком», другой — «с виду доброжелательным и интеллигентным дяденькой, который на самом деле умеет включать жесткость».

«Он хорошо разбирается во всех темах, которыми занимается. У него нет этой „звездности“, что он как будто знает все лучше всех: он человек, который выслушает всех, но выводы сделает сам», — продолжает собеседник Би-би-си.

В заявлениях и интервью Сибиги для прессы бесполезно искать фирменную «кулебинскую» иронию — в этом смысле он является классическим дипломатом, не выходящим за известные границы, озвучивая позицию государства.

Впрочем, время от времени заявления и действия Сибиги вызывают широкий общественный резонанс. Так, в апреле прошлого года в интервью Financial Times он предположил, что Украина сможет согласиться на мирные переговоры с Россией, когда ВСУ достигнут административной границы с аннексированным Крымом. Это заявление тянуло на сенсацию: на тот момент украинские власти утверждали, что ни о каких переговорах не может быть и речи, пока сапог последнего российского оккупанта не покинет международно признанную территорию Украины. Впрочем, вскоре Сибига уточнил собственное заявление: мол, переговоры в таком случае — это одна из опций, цель Украины остается неизменной — возвращение всех своих территорий, включая Крым.

А в апреле этого года едва ли не первым своим решением после возвращения в МИД Андрей Сибига практически разжег скандал: именно он подписал письмо, адресованное дипломатическим учреждениям Украины за рубежом, в котором запрещалась выдача каких-либо документов украинским мужчинам призывного возраста. Отказ украинских посольств и консульств выдавать уже заказанные паспорта привел к ряду шумных протестов возле их зданий и запустил новую волну дискуссий о том, как должна выглядеть мобилизация в Украине и в какой степени она должна затрагивать ее граждан, пребывающих во время войны за границей.

В чем однозначно сходятся все собеседники Би-би-си — так это в том, что замена Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу никоим образом не отразится на общем векторе внешней политики Украины.

«Перед украинской дипломатией как ставились три главные задачи — оружие и поддержка для Украины, санкции для России — так они и останутся, меняться в нынешних обстоятельствах внешней политике Украины просто некуда», — резюмирует собеседник Би-би-си.

Святослав Хоменко

Би-би-си

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2158441-pochemu-snyali-dmitriya-kulebu-i-kakim-ministrom-budet-andrey-sibiga/

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