Редкий вид торнадо сняли на видео на востоке Испании

Редкий вид торнадо, так называемый суперячейковый, засняли на видео на востоке Испании - в провинции Кастельон. Местным жителям удалось избежать серьезного ущерба, передает Euronews.

Как сообщает издание, редкий, суперячейковый тип торнадо засняли близ городка Эль-Торо в провинции Кастельон.

Мэр города Эль-Торо Хосе Арен заявил, что появление торнадо удивило жителей региона, но серьезного ущерба местным жителям удалось избежать.

При этом местное метеорологическое агентство MeteoStorms подтвердило, что торнадо был вызван суперячейкой.

Отмечается, что суперячейки - это мощные грозовые облака, которые характеризуются вращающимся восходящим потоком воздуха и представляют наибольшую опасность из всех видов гроз. Они часто вызывают торнадо, а также град и ураганный ветер.

В конце июля мы писали, что смерч снес самолеты и повредил здания в аэропорту Татарстана.

В мае этого года разрушительный торнадо унес жизни трех людей в американском штате Айова. Больше всего пострадал город Гринфилд, где торнадо уничтожил многие дома и постройки.

В июле мы писали, что на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По последним данным, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

В апреле сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 – ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом – некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Ранее мы рассказали об отличиях урагана от бури или смерча, а также перечислили меры безопасности, если вы столкнулись с ЧС природного характера.

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном слое - до 200 км/ч.

Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.

Смерч (или торнадо) - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Как действовать во время урагана, бури, смерча

Если ураган, буря или смерч застали вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.

В темное время суток используйте фонари, лампы и свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссий по чрезвычайным ситуациям; по возможности находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и других подобных местах.

Если ураган, буря или смерч застали вас на улице населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, озер, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластиковые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях.

Если вы оказались в поле или проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания вам помощи. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза - очками.

При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, повал дома или погреб, либо укрыться под кроватью или другой порочной мебелью.

Если смерч застанет вас на отрытой местности, укройтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижмитесь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле: выходите из него и укрывайтесь.