Иран заявляет, что лидер ХАМАС Хания был убит при помощи "снаряда малой дальности"

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что лидер политического крыла ХАМАС Исмаил Хания был убит "снарядом малой дальности", выпущенным по его гостевому дому в Тегеране с небольшого расстояния.

Представители КСИР утверждают, что снаряд весил около 7 кг. Хания и его телохранитель были убиты мощным взрывом 31 июля.

КСИР утверждает, что Ханию ликвидировали израильтяне при поддержке США. Израиль пока не комментировал гибель Хании.

Информация КСИР противоречит сообщениям западных СМИ, которые предполагают, что взрывчатка в гостевом доме была заложена израильскими агентами заранее, задолго до появления там Хании, и взрывное устройство было приведено ими в действие из-за пределов Ирана.

Убийство Хании в день инаугурации нового президента Ирана, при ужесточенных мерах безопасности, стало серьезным провалом Ирана и КСИР.

Как пишет в субботу газета The New York Times, десятки офицеров КСИР арестованы или уволены, расследование ведет разведывательная служба корпуса, сотрудники гостевого дома Хании были допрошены, а их телефоны и другая электроника конфискованы.

Одновременно была серьезно усилена охрана иранских политиков.

Британская газета Daily Telegraph накануне сообщила, что Хания был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в его комнате агентами израильской разведки "Моссад".

Ссылаясь на иранских официальных лиц, газета сообщила, что два агента Моссада проникли в гостевой дом и заложили взрывчатку в трех комнатах.

Иранцы, просмотревшие записи с камер видеонаблюдения, заявили, что впоследствии эти двое покинули страну, а затем взорвали бомбы, находясь за пределами Ирана.

Газета New York Times тоже сообщила, что Хания был убит бомбой, заложенной в его комнате. По сведениям газеты, она могла быть подложена двумя месяцами ранее.

Би-би-си не удалось подтвердить эти утверждения, но представители ХАМАС сообщили Би-би-си, что Хания и раньше останавливался в этом гостевом доме. С тех пор, как он стал главой политбюро группировки в 2017 году, он совершил до 15 визитов в Иран.

И Иран, и ХАМАС пообещали отомстить Израилю.

В субботу в КСИР заявили, что Израиль понесет "суровое наказание в подходящее время, в подходящем месте и подходящим способом".

"Хезболла", поддерживаемая Ираном военизированная и политическая группировка в Ливане, также пообещала предпринять ответные действия. Один из ее высших командиров, Фуад Шукр, был убит в результате израильского удара за день до Хании.

После того, как в начале этого года в Дамаске в ходе израильской операции был убит бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, Иран выпустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и как минимум 110 баллистических ракет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил израильтян: "Впереди нас ждут трудные дни... Мы слышали угрозы со всех сторон. Мы готовы к любому развитию событий".

В эти выходные члены правительства Израиля отправились домой со спутниковыми телефонами на случай атаки на коммуникационную инфраструктуру страны.

Несмотря на предупреждения правительства, на набережной Тель-Авива царила расслабленная атмосфера: загорелые посетители расслаблялись под пляжными зонтиками.

Но мало кто сомневается в том, что Ближний Восток опасно близок к полномасштабной войне.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности, а несколько международных авиакомпаний приостановили полеты в страну.

США направили дополнительные военные корабли и истребители на Ближний Восток, чтобы помочь защитить Израиль от возможных атак Ирана и его прокси.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предупредил, что риск того, что "ситуация на местах может быстро ухудшиться", возрастает.

Израиль в субботу объявил, что в результате авиаудара, нанесенного им на оккупированном Западном Берегу, убиты командир ХАМАС и четыре высокопоставленных боевика из другой палестинской организации, "Исламского джихада".

Между тем израильские официальные лица, в том числе директора "Моссада" и агентства внутренней безопасности "Шин Бет", прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня.

Они встретятся с главой египетской разведки Аббасом Камелем и другими высокопоставленными военными чиновниками. Однако ликвидация Хании ударила по перспективам этих переговоров, что признал в пятницу и президент США Джо Байден.

Хания активно участвовал в переговорах, и Байден сказал, что его смерть "не помогает" попыткам остановить войну в секторе Газа, которая идет уже десять месяцев.

Война началась в октябре, когда Хамас совершил беспрецедентное нападение на Израиль, убив около 1200 человек и забрав еще 251 человека в Газу в качестве заложников.

Нападение вызвало массированный военный ответ Израиля, в результате которого в секторе Газа погибли, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения этой территории, по меньшей мере 39550 палестинцев. Иных, достоверных данных из независимых источников о числе погибших в секторе Газа, нет.