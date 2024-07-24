Шеф-повар, чиновник или шпион? Что известно о россиянине, задержанном в Париже за попытку "дестабилизации" на Олимпиаде

Проживающий в Париже россиянин арестован по обвинению в подготовке «актов дестабилизации» на Олимпийских играх, которые открываются во французской столице в пятницу, сообщает прокуратура Парижа. Французская пресса называет его выпускником парижской кулинарной школы и шпионом, которого якобы выдала пьяная болтовня.

Как сообщает Le Parisien, 40-летний мужчина был задержан в минувшее воскресенье в Париже сотрудниками Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI) и помещен под стражу.

Во вторник ему было предъявлено обвинение в «разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания вражды во Франции».

В случае признания виновным мужчине грозит до 30 лет тюрьмы.

Как сообщается, спецслужбы несколько дней вели наблюдение за уроженцем России и решили провести в его парижской квартире обыск.

В результате, как пишет Le Parisien, агенты обнаружили «улики, указывающие на то, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр».

Как пишет AFP, власти не сообщили никаких подробностей предполагаемого заговора, кроме того, что он не носит террористического характера и что специалисты по борьбе с терроризмом не занимаются этим делом.

Шеф-повар и его начальник в разведке

Подробно историю задержанного россиянина рассказывает французская Le Monde. Она называет его К.

Со ссылкой на спецслужбы и неназванные другие источники информации газета сообщает, что К. приехал во Францию в начале 2010 года.

Как следует из его резюме, которое есть у Le Mondе, в России он был партнером в московском инвестиционном фонде, а затем работал в других финансовых компаниях.

Во Франции К. решил сменить профессию, пишет издание, и поступил в парижскую кулинарную школу. В ноябре 2011 года К. переехал в Куршевель, горнолыжный курорт, популярный среди российской элиты, чтобы пройти стажировку в ресторане, отмеченном звездами «Мишлен», и оставался там до марта 2012 года.

О том, что стало с ним потом, Le Mondе узнал из переписки К. с Вивьен Х., хозяйкой квартиры во втором округе Парижа, которую снимал мужчина. В письме от 9 сентября 2012 года он сообщил ей, что вернулся в Москву для работы «чиновником» в «российском правительстве», не сообщив никаких других подробностей. Эта работа не упоминается в резюме К., с которым ознакомилась Le Monde.

В настоящее время, пишет французская газета, К. называет себя «частным шеф-поваром», он участник нескольких российских реалити-шоу и кулинарных телепрограмм, а также публикует кулинарные уроки в соцсетях, где у него несколько тысяч подписчиков.

Как следует из публикации Le Mond, россиянин обратил на себя внимание спецслужб, когда в мае 2024 года возвращался из Турции во Францию, где он жил. В Стамбуле его отказались посадить на рейс, потому что он был пьян. Тогда он решил лететь во Францию из Болгарии и потом из ресторана позвонил по телефону «своему начальнику в российской разведке». Как пишет Le Mond, К. сказал, что в Париже «французы собираются устроить такую церемонию открытия [Олимпийских игр], какой они еще никогда не видели». «Сотрудник ФСБ хвастался, что сможет сорвать церемонию открытия Олимпийских игр, прежде чем был арестован 21 июля» — так интерпретирует слова К. французская газета.

Накануне Олимпиады спецслужбы проверили досье более миллиона человек, в том числе спортсменов, тренеров, журналистов, волонтеров, охранников и даже местных жителей, которые проживают вблизи мест проведения соревнований, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен во вторник в интервью Paris Match.

Из них 4360 человек не были допущены на Игры. По данным источников AFP, близких к министру, 880 человек не допустили из-за подозрений в попытках иностранного вмешательства.

«Мы здесь для того, чтобы спорт не использовался для шпионажа, кибератак или критики, а иногда и лжи в адрес Франции и французов», — сказал Дарманен.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.