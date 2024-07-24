Пассажирский самолет разбился при взлете в Непале (видео)

В столице Непала Катманду разбился самолет с 19 людьми на борту, после падения судно загорелось. Спецслужбы пытаются потушить его и не допустить распространения огня.

В аэропорту Трибхуван в столице Непала, Катманду разбился самолет с 19 людьми на борту, после чего начался пожар. Об этом сообщает издание My Republica.

По информации издания, самолет авиакомпании Sourya Airlines разбился при попытке взлететь, примерно в 11 часов утра по местному времени. Сообщается, что на борту самолета, направлявшегося в Покхару из Катманду, находилось в общей сложности 19 человек.

Издание пишет, что начался пожар, который тушат сотрудники службы безопасности и пожарные аэропорта.

Порталу The Himalayantimes сообщили, что на борту самолета находились только члены экипажа, а пассажиров не было. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, 15 января 2023 года в Непале разбился самолет - лайнер потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Yeti Airlines. Представитель авиакомпании заявил, что на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

Позднее СМИ сообщили о гибели всех пассажиров и членов в результате крушения самолета в Непале. На борту лайнера среди 68 пассажиров были представители нескольких государств: 53 гражданина Непала, 5 граждан Индии, 4 россиянина, 2 гражданина Республики Корея, а также по одному гражданину Англии, Франции и Аргентины.

Также в СМИ была информация о двух выживших в авиакатастрофе, однако это оказалось неправдой.

На борту разбившегося в Непале самолета находилась россиянка, которая в последнее время жила и работала в Казахстане. Женщина летела к гражданскому мужу.

Кроме того, СМИ писали, что в прошлом Непал обвиняли в недостатке инвестиций в новые самолеты и плохом регулировании индустрии авиаперевозок. Так, в мае 2022 года на севере Непала разбился самолет авиакомпании Tara Air, погибли 22 человека. Четырьмя годами ранее самолет, следовавший из Бангладеш, загорелся при посадке в Катманду, погиб 51 человек.