Байден заявил, что намерен продолжать борьбу за пост президента США

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре. Байден впервые общался с журналистами после дебатов с Трампом.

«В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, — сказал Байден. — Я думаю, что я самый подходящий кандидат для этой должности».

«Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет намного лучше, если меня переизберут», — сказал он, отвечая на вопрос о призывах выйти из предвыборной гонки.

Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь — он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.

«Америка не может отступать перед миром, мы должны вести его за собой», — это был явный упрек в адрес политики «Америка прежде всего» Трампа.

«Я победил его однажды и намерен победить его снова», — сказал Байден.

Пресс-конференция Байдена продолжалась почти час.

Незадолго до пресс-конференции на церемонии с участием лидеров стран НАТО Байден снова оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным».

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал: «Президент Путин? Он [Зеленский] победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом».

«Я лучше», — пошутил стоящий рядом Зеленский. «Ты чертовски лучше», — сказал Байден.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, Байден и раньше путал имена иностранных лидеров, но представить Зеленского как Путина — это особенно досадная ошибка.

«Байден быстро исправился, но в критический момент его кампании, когда все внимание приковано к его выступлению, это был тот вид оплошности, от которого демократы будут в бешенстве», — пишет он.

Зуркер также отмечает, что во время выступления Байден зачитывал текст с телесуфлера.

Решающий момент

Пресс-конференция Джо Байдена стала для него самым большим испытанием после неудачных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня, которые вызвали нынешний кризис и многочисленные призывы выйти из предвыборной гонки.

Все это время президент настойчиво и последовательно заявлял о решимости участвовать в президентских выборах и победить Дональда Трампа.

Как отмечали корреспонденты Би-би-си, неудача или оплошность в ближайшие дни может лишь подкрепить утверждения, которые актер Джордж Клуни, один из главных сборщиков средств для демократов, сделал в своей статье для New York Times.

В четверг NYT написала со ссылкой на источники, что некоторые советники Байдена якобы обсуждают, как убедить его уйти в отставку.

«Близкие союзники президента разрабатывают аргументы в пользу того, почему он должен завершить свою перевыборную кампанию, хотя неясно, дошли ли эти обсуждения до самого президента», — отмечает издание.

В Белом доме эту информацию отрицают.

«Это однозначно неправда. Команда президента твердо стоит на его стороне», — заявил New York Times пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.