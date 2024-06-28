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Генсек ООН посетит Казахстан

Опубликовано:

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в турне по странам Центральной Азии - оно начнется 29 июня. В рамках турне он намерен посетить Казахстан, сообщается на официальном сайте ООН.

На брифинге в Нью-Йорке в пятницу его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик сообщил, что Генсек организации посетит Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

По его словам, в каждой из стран Гутерриш встретится с главой государства и другими высокопоставленными представителями правительства, а также ознакомится с проектами, связанными с борьбой с изменением климата, и пообщается с местными активистами.  Первая остановка турне – столица Узбекистана Ташкент.

В Астане 4 июля Генеральный секретарь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"В своем выступлении Гутерриш напомнит участникам форума о необходимости подтвердить приверженность принципам многосторонности, основанным на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Он подчеркнет, что в центре этих усилий должно быть стремление к миру. Генсек ООН намерен также предупредить международное сообщество о том, что геополитические разногласия не позволяют эффективно устранять общие угрозы, в том числе бороться с изменением климата", - говорится в сообщении. 

Напомним, что недавно в соцсетях появилась реклама с фотографией президента РК Касым-Жомарта Токаева и генсека ООН Антониу Гутерриша. Фактчекеры призывают не доверять этой рекламе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2125989-gensek-oon-posetit-kazahstan/

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