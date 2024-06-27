Скандал в России: глава СК назвал Госдуму "государственной дурой", Володин заявил, что это оскорбление народа

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о миграционной политике страны, некорректно высказавшись о Госдуме. На его слова отреагировал Вячеслав Володин.

Сегодня на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости менять миграционную политику страны, передает ТАСС.

При этом Бастрыкин поинтересовался, когда Госдума примет соответствующие законы, назвав ее "государственной дурой". Отрывок речи опубликовали в Telegram-канале Baza.

"Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура", - говорит глава СК РФ на видео.

На его слова отреагировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", - цитируются его слова в официальном Telegram-канале ГД.

Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Бастрыкин никого не хотел оскорблять, а фраза была вырвана из контекста.

"Александр Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", - сказала она.

Напомним, в апреле стало известно, что в России хотят ужесточить контроль в сфере миграции - срок временного пребывания иностранцев сократят до 90 дней. Также планируется усилить контроль в отношении работодателей, нанимающих иностранцев.

Отметим, по информации на официальном сайте, Государственная дума РФ - одна из двух палат российского парламента - Федерального собрания. К ее ведению, среди прочего, относится принятие федеральных конституционных законов и федеральных законов, контроль деятельности правительства РФ и др.

На официальном сайте СК РФ говорится, что Бастрыкин Александр Иванович родился 27 августа 1953 года в Пскове. Имеет звание генерала юстиции Российской Федерации, а также профессора (с 1991 года).

С января 2011 года назначен председателем Следственного комитета России.