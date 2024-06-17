Калифорнию заволокло дымом от лесного пожара (видео)

В Калифорнии начались крупные лесные пожары - эвакуировано свыше тысячи человек. Тушение пожара усложняется усилением ветра, а причины возгорания выясняются.

Как сообщается на сайте пожарной службы штата Калифорния (CalFire), возгорание началось в окрестностях города Горман, расположенного в ста километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Сообщается, что властям штата пришлось экстренно эвакуировать более 1,2 тыс. человек из зоны отдыха Хангри-Вэлли, поскольку огонь стремительно распространяется.

Пожар, который получил название Post Fire, уже выжег свыше 14 тысяч акров земли (прим.автора - свыше 5 тыс.гектаров).

Сейчас, по данным местного ведомства, с пожаром борются при помощи выстраивания противопожарных линий, а на месте работают более 400 спасателей. К тушению привлечены и самолеты.

Как сообщает The Washington Post, огонь локализовали пока только на 2% территории. Распространению огня способствует сильный ветер, его порывы достигают 30 м/с.

В феврале сообщалось, что один из крупнейших за всю историю штата пожаров охватил Техас: была объявлена эвакуация и сообщалось об одном погибшем.

В феврале пожары охватили и Чили. Сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров в стране погибли более 50 человек.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти не возможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.