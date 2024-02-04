Лесные пожары охватили Чили: погибли десятки человек (видео)

В Чили в результате масштабных лесных пожаров погибли более 50 человек. Власти страны предупреждают, что число жертв ЧП может увеличиться, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

"Лесные пожары в Чили унесли жизни по меньшей мере 51 человека, сообщили в субботу официальные лица, предупредив, что число погибших будет расти, поскольку необычно высокие температуры и засуха разжигают пожары по всей Южной Америке", – говорится в публикации.

По информации издания, президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение для борьбы с лесными пожарами, охватившими прибрежные города в регионе Вальпараисо. Он также призвал направить больше военнослужащих в пострадавшие районы, где проживает более 1 млн человек.

Глава МВД Каролина Тоха заявила, что страна столкнулась с самой смертоносной трагедией со времен землетрясения 2010 года, в результате которого погибло более 500 человек.

Как пишет издание, в субботу по всей стране вспыхнуло около 92 пожаров, 40 из них удалось локализовать.

Также, как отметила Тоха, наибольшее беспокойство вызывает то, что многие пожары постепенно приближаются к городским районам.

Власти также предполагают, что по крайней мере один из пожаров произошел из-за поджога.

По оценкам чилийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регионе Вальпараисо было повреждено не менее 1000 домов. Сильнее всего пострадали районы на склонах холмов, окружающие прибрежный курортный город Винья-дель-Мар.

Президент Чили ввел комендантский час в этом районе, чтобы освободить дороги для машин скорой помощи и дать людям возможность эвакуироваться.

Издание отмечает, что лесные пожары относительно распространены в Чили в летние месяцы. Пик пожароопасного сезона обычно начинается в начале декабря и длится несколько месяцев.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Чили – страна, расположенная вдоль западного побережья Южной Америки. Он простирается примерно в 4300 км от границы с Перу. Это длинная и узкая страна, ее средняя ширина составляет всего около 117 км, максимум – 349 км. На севере она граничит с Перу и Боливией, на длинной восточной границе с Аргентиной, а на западе с Тихим океаном. Столица — Сантьяго.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти не возможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.