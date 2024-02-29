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Один из крупнейших за всю историю штата пожаров охватил Техас: объявлена эвакуация, есть погибший (видео)

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Пожар в Техасе
Пожар в Техасе. Фото: twitter.com/BrunellaCapitan

Масштабные лесные пожары охватили американский штат Техас - огонь уже уничтожил больше 415 тыс. га растительности. Один из пожаров стал вторым по величине за всю историю наблюдений в штате.

Как пишет CNN, ссылаясь на официальные данные, с понедельника в штате вспыхнуло 13 крупных лесных пожаров.

Глава штата Грег Эбборт решил ввести режим чрезвычайного положения в 60 округах Техаса.

Отмечается, что большая часть ущерба была нанесена четырьмя пожарами в округе Карсон, на северо-западе Техаса.

Во вторник в округах Хемфилл и Робертс объявили эвакуацию, поскольку огонь подобрался слишком близко к населенным пунктам.

Согласно последним данным, в результате пожара погиб как минимум один человек, пострадали больше ста домов.

Издание отмечает, что пожар, охвативший округ Хатчинсон на севере Техаса, получил название Smokehouse Creek и стал вторым по величине за всю историю наблюдений в Техасе.

В среду днем площадь пожара увеличилась до 344 тыс. гектаров. Сейчас удалось локализовать возгорание лишь на 3%. Во всем штате огонь уже уничтожил 415 тыс. гектаров растительности.

"Интерфакс" сообщает, что из-за пожаров приостановил свою работу крупнейший завод США по производству ядерного оружия Pantex, расположенный в штате Техас.

"Мы эвакуировали с объекта наш второстепенный персонал в целях предосторожности, у нас есть хорошо оснащенная пожарная часть, которая обучена работе с такими сценариями и находится на месте, она следит и готова (к действиям), если возникнет какая-либо реальная чрезвычайная ситуация на заводской площадке", - заявил представитель Национального управления США по ядерной безопасности на заводе Pantex Лаэф Пендерграфт.

Территории самого завода пожар не достиг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063627-odin-iz-krupneyshih-za-vsyu-istoriyu-shtata-pozhar-ohvatil-tehas-obyavlena-evakuatsiya-est-pogibshiy-video/

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