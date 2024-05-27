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На США обрушился торнадо: погибли как минимум 18 человек (видео)

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Последствия торнадо в штате Оклахома
Последствия торнадо в штате Оклахома. Фото: J Pet Carter/Getty Images

14 взрослых и четверо детей погибли в четырех штатах Америки после прошедших там ураганов и торнадо накануне. Из-за погодных условий под угрозой находились около 109 млн человек, передает CNN.

Как сообщает телеканал, среди погибших в результате прошедшего по штатам торнадо есть и дети.

"По меньшей мере 18 человек, в том числе четверо детей, погибли в четырех штатах после торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов ночью", — говорится в публикации.

Отмечается также, что под угрозой крупного града, разрушительных ветров и смерчей на обширной территории долины реки Миссисипи в штатах Огайо и Теннесси находилось накануне около 109 млн человек.

В Арканзасе, по данным телеканала, погибли по меньшей мере восемь человек. Сообщается, что губернатор Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение в регионе вчера, 26 марта.

Также сообщается о погибшем в Кентукки, а на северо-востоке Оклахомы два человека погибли и по меньшей мере 23 получили ранения в результате сильного торнадо накануне.

Несколькими днями ранее сообщалось, что торнадо в американском штате Айова нанес серьезный ущерб городу Гринфилд. Официально было подтверждено, что имеются погибшие.

В марте прошлого года смертоносный торнадо обрушился на штат Миссисипи. В результате погибли 26 человек, включая жертв в штате Алабама.

Больше всего пострадал городок в Миссисипи под названием Роллинг Форк, который был полностью разрушен. Жители города рассказали, что окна их домов лопались под силой ветра. Разрушения в этом районе оцениваются как особо масштабные.

Также в конце прошлого года в США по меньшей мере шесть человек погибли после того, как мощный торнадо обрушился на некоторые районы штата Теннесси. Пострадали жители округа Монтгомери и города Нэшвилл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2107380-na-ssha-obrushilsya-tornado-pogibli-kak-minimum-18-chelovek-video/

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