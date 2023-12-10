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Мощный торнадо прошелся по штату Теннеси в США: шестеро человек погибли (фото)

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Разрушенные дома
Последствия торнадо в штате Теннеси. Фото: Twitter/Nashville EOC/OEM

В США по меньшей мере шесть человек погибли после того, как мощный торнадо обрушился на некоторые районы штата Теннесси в субботу. Пострадали жители округа Монтгомери и города Нэшвилл.

По словам представителей управления по чрезвычайным ситуациям, три человека погибли в Мэдисоне, штат Теннесси, к северу от Нэшвилла.

"Наша команда оценивает ущерб и ищет пострадавших. К сожалению, мы можем подтвердить, что в результате непогоды погибли три человека", - сообщается в Twitter-аккаунте Центра по ЧС Нэшвилла.

Как сообщает CNN, власти округа Монтгомери также сообщили о трех погибших, в том числе ребенке.

"В настоящее время мы можем подтвердить, что в результате торнадо, обрушившегося сегодня днем, три человека погибли: двое взрослых и один ребенок", — говорится в заявлении правительства округа Монтгомери.

Кроме этого, 23 жителя Кларксвилла госпитализированы в больницу. Местные власти сообщают, что поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

"Это печальный день для нашего общества. Мы молимся за тех, кто пострадал, потерял близких и потерял свои дома", — заявил в своем заявлении мэр округа Монтгомери Уэс Голден.

Как сообщает администрация города Кларксвилл в Facebook, мэром города Джо Питтсом объявлено ЧП и введен комендантский час, который будет действовать в субботу и воскресенье с 21.00 по местному времени.

Департамент полиции штата Теннеси в своем аккаунте в Facebook предостерегает граждан и призывает держаться подальше от дорог.

Как сообщает ABC News, есть повреждения нескольких домов округа Монтгомери, в сельском городке Дрезден торнадо пострадало от торнадо нескольких домов, линий электропередач и деревьев. Несколько десятков тысяч жителей штата Теннеси остаются без электричества после пронесшегося торнадо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050097-moschnyy-tornado-proshelsya-po-shtatu-tennesi-v-ssha-shestero-chelovek-pogibli-foto/

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