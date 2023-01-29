Экс-глава военного комитета НАТО выиграл президентские выборы в Чехии

Петр Павел. Фото: Michal Cizek/Getty Images

Новым президентом Чехии избран отставной генерал Петр Павел - в минувшую субботу он победил во втором туре выборов главы государства. Также была объявлена дата инаугурация нового президента Чехии.

Второй тур выборов главы чешского государства состоялся 27-28 января. По предварительным данным, явка составила 69,7%, пишет РИА Новости. За пост президента боролись экс-премьер Андрей Бабиш и генерал армии в запасе Петр Павел.

После подсчета на 99,99% участков у Павела 58,28% голосов избирателей, у Бабиша - 41,72%.

Бабиш поздравил своего соперника с победой.

"Поздравляю господина Павела с победой на выборах главы Чехии, признаю свое поражение. Хочу пожелать господину Павелу, чтобы он был президентом всех граждан Чехии и боролся за интересы Чешской республики", - заявил политик.

Нынешний глава правительства Чехии Петр Фиала тоже поздравил генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах.

Кроме того, спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова назвала дату инаугурации нового президента.

"Инаугурация нового главы республики Петра Павела состоится в Пражском граде 9 марта этого года", - объявила она.

Выступления политиков, как пишет издание, транслировали по местному телевидению.

По информации корреспондентов, Павел стал первым представителем бывших соцстран, который занимал высший военный пост в НАТО. В 2014 году он был избран председателем Военного комитета НАТО. Вступил в должность в июне 2015 года и занимал этот пост до июня 2018 года.

В 2018 году Павел вышел на пенсию, но продолжил общественную деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007182-eks-glava-voennogo-komiteta-nato-vyigral-prezidentskie-vybory-v-chehii/