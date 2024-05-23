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Норвегия запретит въезд туристам из России

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Осло, вид на город
Осло. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Норвегии заявило, что введет дополнительные ограничения для россиян - теперь граждан РФ могут не пустить в страну, если они прибыли туда в качестве туристов, передает NUR.KZ.

С 29 мая в Норвегии вступают в силу дополнительные ограничения на въезд для граждан России, которые хотят побывать в стране в качестве туристов.

На официальном сайте королевства напомнили, что правила выдачи виз для россиян были ужесточены весной 2022 года, после чего выдача для них туристических виз в основном прекратилась. Теперь возможности въезда в страну для них будут дополнительно ограничены. 

"Решение об ограничении возможностей для въезда соответствует занятой Норвегией позиции о необходимости совместной с нашими союзниками и партнерами реакции на незаконную агрессию России против Украины", - говорит министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.

Новые изменения означают, что россиянам могут отныне отказывать во въезде на территорию страны.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения", - говорится в сообщении.

Однако есть исключения - например, если гражданин РФ приехал в гости к близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), а также для тех, кто прибыл работать или учиться в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Напомним, что в сентябре 2022 года Норвегия официально приостановила действие упрощенного визового режима с Россией.

Добавим также, что на днях Норвегия вместе с Ирландией и Испанией признали Палестину независимым государством.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Норвегия - государство в Северной Европе, занимающее западную половину Скандинавского полуострова.

На севере омывается Баренцевым морем, Норвежским и Северным морями - на западе и проливом Скагер - на юге, имеет сухопутные границы только на востоке - со Швецией, Финляндией и Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2105889-norvegiya-zapretit-vezd-turistam-iz-rossii/

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