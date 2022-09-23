Норвегия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией

Осло, Норвегия. Иллюстративное фото: Pexels

Норвегия официально приостановила действие упрощенного визового режима с Россией. Соответствующее сообщение появилось на сайте Директората иммиграции Норвегии (UDI).

"Это означает, что на граждан России также распространяются стандартные правила, касающиеся документации, многократных виз, сборов и сроков рассмотрения дел", - гласит сообщение.

В связи с приостановкой действия упрощенного визового режима приостановлена выдача многократных виз россиянам Норвегией, смягчения требований к документации не будет, как и освобождения от уплаты сбора или снижения платы за подачу заявления.

Также для россиян не будут предусмотрены безвизовый въезд при наличии дипломатического паспорта и сокращение времени рассмотрения дела.

Ранее действие упрощенного визового режима с Россией официально приостановили в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989218-norvegiya-priostanovila-deystvie-uproschennogo-vizovogo-rezhima-s-rossiey/