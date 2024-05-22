Ученые напомнили об опасности турбулентности после происшествия на рейсе Лондон-Сингапур
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Трагедия на рейсе Лондон-Сингапур заставила ученых напомнить, что турбулентность во время полетов может стать частым явлением, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
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21 мая стало известно, что самолет, летевший по маршруту Лондон-Сингапур, попал в зону сильной турбулентности. В результате один человек погиб, еще 20 получили ранения.
Точная причина, почему рейс авиакомпании Singapore Air попал в зону турбулентности, пока не ясна, однако этот случай заставил исследователей обратить внимание на угрозу безопасности полетов, которую может иметь глобальное потепление.
Ларри Корнман, физик, изучающий турбулентность в Национальном центре атмосферных исследований, заявил, что турбулентность возникает, когда меняется поле ветра вокруг самолета.
Серия исследований, опубликованных за последнее десятилетие, предполагает, что изменение климата может усугубить турбулентность в будущем, если это еще не произошло.
"Недавно мы обнаружили, что сильная турбулентность при ясном небе в Северной Атлантике увеличилась на 55% с 1979 года", — сказал Пол Уильямс, профессор атмосферных наук в Университете Рединга.
По словам профессора Уильямса, случаи попадания самолетов в зону турбулентности будут происходить в два или три раза чаще в ближайшие десятилетия, если климат продолжит меняться теми же темпами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104953-uchenye-napomnili-ob-opasnosti-turbulentnosti-posle-proisshestviya-na-reyse-london-singapur/