Ученые напомнили об опасности турбулентности после происшествия на рейсе Лондон-Сингапур

Трагедия на рейсе Лондон-Сингапур заставила ученых напомнить, что турбулентность во время полетов может стать частым явлением, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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21 мая стало известно, что самолет, летевший по маршруту Лондон-Сингапур, попал в зону сильной турбулентности. В результате один человек погиб, еще 20 получили ранения.

Точная причина, почему рейс авиакомпании Singapore Air попал в зону турбулентности, пока не ясна, однако этот случай заставил исследователей обратить внимание на угрозу безопасности полетов, которую может иметь глобальное потепление.

Ларри Корнман, физик, изучающий турбулентность в Национальном центре атмосферных исследований, заявил, что турбулентность возникает, когда меняется поле ветра вокруг самолета.

Серия исследований, опубликованных за последнее десятилетие, предполагает, что изменение климата может усугубить турбулентность в будущем, если это еще не произошло.

"Недавно мы обнаружили, что сильная турбулентность при ясном небе в Северной Атлантике увеличилась на 55% с 1979 года", — сказал Пол Уильямс, профессор атмосферных наук в Университете Рединга.

По словам профессора Уильямса, случаи попадания самолетов в зону турбулентности будут происходить в два или три раза чаще в ближайшие десятилетия, если климат продолжит меняться теми же темпами.