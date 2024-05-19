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Министр военного кабинета Израиля пригрозил уйти в отставку. Он требует от Нетаньяху план действий в Газе после войны

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Бенни Ганц
Бенни Ганц. Фото: Oren Ziv/AFP/Getty Images

Министр израильского военного кабинета Бенни Ганц пригрозил уйти в отставку, если премьер Биньямин Нетаньяху не предложит план действий в Газе после окончания войны.

Ганц потребовал от Нетаньяху до 8 июня предложить план по достижению шести стратегических целей: возвращение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, контроль над анклавом, создание в нем гражданской администрации совместно с США, Европой и арабскими странами.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти — мы будем вынуждены покинуть правительство. Мы обратимся к народу и сформируем правительство, которое завоюет доверие народа», — заявил Ганц на пресс-конференции.

Нетаньяху отверг эти претензии, заявив, что требования Ганца будут означать «поражение Израиля, отказ от большинства заложников, оставление ХАМАС у власти и создание палестинского государства».

В Израиле нарастает политическая напряженность, связанная с ходом войны в секторе Газа. Заявление Бенни Ганца прозвучало спустя несколько дней после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант призвал Нетаньяху публично пообещать, что Израиль не будет устанавливать в Газе свою гражданскую или военную власть.

Галант в телеобращении к нации подчеркивал, что отсутствие четкого плана для сектора Газы фактически означает, что после окончания военных действий Израилю придется взять на себя управление анклавом с населением более 2 млн человек.

Галант, как и Ганц, считает, что военный контроль над Газой приведет к росту рисков безопасности для Израиля. С ними согласны не все, например крайне-правые члены правящей коалиции Нетаньяху считают, что удерживать военный контроль над сектором необходимо для победы над ХАМАС.

По данным израильских СМИ, начальник генштаба армии Херци Халеви также пытался в частном порядке донести до Нетаньяху необходимость разработки плана действий «после войны».

В результате беспрецедентного нападения 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС прорвались в Израиль, были убиты около 1200 человек. Еще 252 человека боевики забрали в Газу в качестве заложников.

Жертвами ответной военной кампании Израиля в Газе, согласно данным подконтрольного ХАМАС Минздрава, к сегодняшнему дню стали более 35 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103101-ministr-voennogo-kabineta-izrailya-prigrozil-uyti-v-otstavku-on-trebuet-ot-netanyahu-plan-deystviy-v-gaze-posle-voyny/

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