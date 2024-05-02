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Улицы Дубая снова затопило из-за дождей (фото, видео)

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Ситуация в Дубае 2 мая
Ситуация в Дубае 2 мая. Фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Ураган и сильные дожди вновь обрушились на Дубай. Занятия в школах отменили, а офисы закрыли. В Абу-Даби выпало количество осадков, превышающее норму в 4 раза, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Ураган и сильные дожди обрушились на Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) 2 мая, в четверг.

Еще один шторм произошел снова через две недели после того, как рекордные осадки вызвали разрушительные наводнения в нескольких частях страны и соседнем Омане, а также "парализовали" Дубай.

Рабочий откачивает воду с улиц в Дубае
Рабочий откачивает воду с улиц в Дубае. Фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Ситуация в Дубае 2 мая
Ситуация в Дубае 2 мая. Фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Отмечается, что дождь был не таким сильным, как ранее. Однако при этом в Дубае за 12 часов выпало более чем в два раза больше осадков, чем обычно выпадает за апрель и май вместе взятые. В Абу-Даби за сутки показатель превысил норму в четыре раза.

В результате сейчас в Дубае отменены школьные занятия, также закрыты офисы и отменены рейсы.

Затопленная улица в Дубае
Затопленная улица в Дубае. Фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Напомним, в середине апреля в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде оказались даже взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Позже стало известно, что проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай - аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

В это время казахстанские авиакомпании неоднократно переносили рейсы в Дубай и из него, так как аэропорт мегаполиса ввел ограничения в связи с наводнениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2094965-ulicy-dubaya-snova-zatopilo-iz-za-dozhdey-foto/

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