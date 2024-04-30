Мощное извержение вулкана Руанг произошло в Индонезии. Власти страны повысили уровень тревоги до самого высокого, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Извержение вулкана Руанг в провинции Северный Сулавеси произошло 30 апреля.

Индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий сообщило, что высота столба извержения вулкана достигла 2 км, добавив, что не исключена возможность еще одного извержения.

Власти закрыли ближайший аэропорт Сэм Ратуланги в Манадо, который находится в 100 км от острова Руанг, чтобы защитить экипажи рейсов от опасного вулканического пепла.

В Министерстве транспорта Индонезии заявили, что аэропорт будет закрыт до полудня среды.

Индонезийский центр вулканологии и смягчения геологических опасностей объявил максимальный уровень тревоги.

Напомним, в декабре 2022 года в провинции Восточная Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Местным жителям советовали не приближаться к вулкану ближе, чем на 5 километров.

В декабре 2023 года в Индонезии случилось извержение вулкана Марапи, во время которого погибли 11 альпинистов.

В январе 2024 года мощное извержение вулкана началось на юго-западе Исландии близ города Гриндавик. При этом в ноябре 2023 года власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за риска извержения вулкана Фаградальсфьядль.

В июне 2023 года также произошло извержение самого высокого вулкана в Евразии, который расположен на Камчатке.

По информации Британской энциклопедии, в Индонезии расположены более 100 действующих вулканов и еще сотни считаются потухшими. Они проходят серповидной линией вдоль внешней границы страны, через Суматру и Яву до Флореса, затем на север через море Банда до слияния с вулканами северного Целебеса.