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В Индонезии при извержении вулкана погибли 11 альпинистов

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Вулкан Марапи
Марапи. Фото: Rizky Panuntun/Getty Images

В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек, которые собирались покорить вершину. Кроме того, ведутся поиски еще 12 человек, передает местное издание Tribun.

Глава службы спасения Абдул Малик подтвердил гибель 11 альпинистов.

Кроме того, местные власти сообщили, что в настоящее время ведутся поиски 12 альпинистов, которые числятся пропавшими без вести.

По словам властей, в момент извержения вулкана Марапи на Западной Суматре в этом районе находились 75 человек - 49 были эвакуированы.

Нынешний статус вулкана Марапи все еще находится в зоне тревоги.

По информации Британской энциклопедии, Марапи - один из самых активных вулканов на острове Суматра (западной его части). Он входит в состав горной системы Барисан.

Сама горная система состоит из нескольких параллельных хребтов, над которыми возвышаются многочисленные действующие и потухшие вулканы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049001-v-indonezii-pri-izverzhenii-vulkana-pogibli-11-alpinistov/

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