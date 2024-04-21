Снегопад и заморозки в Германии: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в авариях в Германии из-за обрушившегося снегопада и заморозков на регион.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в результате снегопада и заморозков, которые обрушились на Германию в субботу, 20 апреля, в авариях пострадали 17 человек, есть погибший.

"Недалеко от Ильменау в Тюрингии в аварии с участием нескольких машин погиб 65-летний мужчина, это произошло в первой половине дня в субботу, шел мокрый снег, температура была чуть выше 0 градусов. Его машину занесло", — сообщает издание.

Отмечается, что в общей сложности в центральной и восточной Германии из-за непогоды 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

Два случая зафиксированы в федеральной земле Тюрингии, четыре в Саксонии, четыре в Гессене и семь в Саксонии-Анхальт. Двое пострадавших получили тяжелые травмы.

Между тем заморозки в Германии, по данным издания, сохранятся и сегодня.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что сильный снегопад, обрушившийся на юг Германии, привел к хаосу на дорогах и стал причиной отмены почти 800 рейсов – а некоторые самолеты, судя по видео в Сети, застряли на взлетно-посадочной полосе.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.