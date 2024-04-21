Поваленные деревья, "летающие" крыши и упавший минарет мечети: в Турции сильнейший ураган (фото, видео)

Ливень и сильнейший штормовой ветер обрушились на города Турции накануне. Повалены деревья, снесены крыши и минарет мечети Бадемлик в турецком городе Чанкыры.

На выходных в Турции бушует непогода.

Как сообщает местная газета Yeni Akit, шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился.

"На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиерен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гельбаши, повалило деревья", — пишет издание.

Сильный ветер в некоторых районах Анкары сорвал крыши жилых домов, повреждены припаркованные рядом автомобили.

В Измире зафиксировали мощный смерч. Возле района Енифоча в городе Фоче он пронесся по побережью.

Смерч в Измире. Фото: Yeni Akit

Как сообщает TRT Haber в Telegram-канале, из-за урагана обрушился один из двух минаретов мечети Бадемлик.

Затоплена станция метро в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле.

Издание также делится кадрами "летающих" крыш в турецком Самсуне.

По данным РИА Новости, есть пострадавшие от непогоды в Турции. Точное количество не уточняется.

Годом ранее сообщалось, что ураган накрыл турецкую провинцию Кахраманмараш, пострадавшую в начале февраля от серии землетрясений. Сообщалось о 40 пострадавших.

В ноябре прошлого года в некоторых регионах Турции море вышло из берегов после ливней. Был объявлен "оранжевый" уровень угрозы.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, как вести себя при буре и урагане.

Если ураган застал вас в здании

Уберите с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; то же касается предметов во дворе или на крыше.

Закройте все форточки и створки окон, опустите жалюзи и зашторьте окна. Вазы и вазоны с цветами уберите предварительно с подоконников. Во время бури лучше держаться подальше от окон, иначе можно пораниться стеклами, если окно разобьется.

Займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Центральные лестницы в подъезде подойдут, но лифты – нет: если здание будет обесточено, вы останетесь запертым.

Закройте краны на газовых сетях.

Отключите электроэнергию. Во время бури, смерча или урагана запрещено пользоваться какими-либо электрическими приборами.

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи.

Включите радиоприемник для получения информации управления ЧС и ГО и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Если ураган, буря застали вас на улице или на другой открытой местности

Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линии электропередачи, мачт, рекламных щитов, деревьев и т.п.

Для защиты от легких обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.

Старайтесь быстрее укрыться в прочных зданиях, станциях метро, подвальных помещениях, подземных переходах.

Если вы находитесь за городом, используйте в качестве укрытий придорожные кюветы, балки, лощины и канавы. Найдите любую выемку на вашем пути, лягте на ее дно лицом вниз, постарайтесь как можно плотнее прижаться к земле.

Как вести себя после смерча, бури или урагана

Опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов и т.п.

Будьте осторожны, обходя оборванные провода линий электропередач, так как они могут быть под напряжением.

Опасайтесь утечек газа в домах, нарушений в электрической сети.

Пользоваться какими-либо электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут проверены и тщательно просушены.