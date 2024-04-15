Таджикистан ввел визовый режим для граждан Турции

Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о введении визового режима для граждан Турции с 20 апреля. Ранее, более недели назад, аналогичное решение приняли турецкие власти.

МИД Таджикистана сообщил о введении визового режима для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции, передает национальное информагентство страны "Ховар".

"С целью реализации принципа взаимности, начиная с 20 апреля 2024 года, визовый режим будет применяться в отношении владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции", – говорится в сообщении.

Граждане Турции могут получить визу Таджикистана в посольствах и консульствах республики за рубежом.

Отметим, что более недели назад власти Турции ввели визовый режим для таджикистанцев. Соответствующий указ подписал 5 апреля президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает официальная газета страны Resmi Gazete.

"Решено отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьей 18 закона об иностранцах и международной защите № 6458", – говорится в публикации.

Отметим, согласно информации на сайте "Электронного правительства", между Казахстаном и Таджикистаном действует безвизовый режим. При этом в случае пребывания гражданина в стране более 30 дней, он обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства.

Что касается Турции: действует безвизовый режим до 90 дней в течение 180 дней.