СК России возбудил уголовное дело против руководства США и НАТО

Следком России возбудил уголовное дело в отношении руководства США и стран НАТО по статье о финансировании терроризма. Такой шаг последовал после обращения депутатов Госдумы РФ, передает NUR.KZ.

Главное следственное управление СК РФ провело проверку после обращения группы депутатов Госдумы России. В результате российский Следком возбудил уголовное дело по части 4 статьи 250.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.

"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба", – говорится в Telegram-канале СК РФ.

Сообщается также, что проверяются "источники поступления и дальнейшее движение" нескольких миллионов американских долларов, а также "причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада".

Кроме того, Следственным комитетом "отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами".