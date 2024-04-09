Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

СК России возбудил уголовное дело против руководства США и НАТО

Опубликовано:

Военные возле логотипа НАТО на саммите в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе. Фото: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Следком России возбудил уголовное дело в отношении руководства США и стран НАТО по статье о финансировании терроризма. Такой шаг последовал после обращения депутатов Госдумы РФ, передает NUR.KZ.

Главное следственное управление СК РФ провело проверку после обращения группы депутатов Госдумы России. В результате российский Следком возбудил уголовное дело по части 4 статьи 250.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.

"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба", – говорится в Telegram-канале СК РФ.

Сообщается также, что проверяются "источники поступления и дальнейшее движение" нескольких миллионов американских долларов, а также "причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада".

Кроме того, Следственным комитетом "отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2081843-sk-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-protiv-rukovodstva-ssha-i-nato/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.