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Венесуэла официально присоединила к себе богатую нефтью территорию Гайана-Эссекибо

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Люди на лодке
Река отделяет Гайану от Венесуэлы: Roberto Gisneros/Getty Images

Власти Венесуэлы включили в состав страны спорную с соседней Гайаной территорию Гайана-Эссекибо. Принят соответствующий закон, передает РБК.

В состав Венесуэлы, как сообщает российское издание, официально включена спорная с Гайаной территория — Эссекибо. Утверждение документа произошло накануне, 4 апреля.

Принятый в стране закон о защите Гайаны-Эссекибо, как пояснил президент Венесуэлы Николас Мадуро, предусматривает "создание 24-го штата Гайана-Эссекибо в политико-территориальной организации Боливарианской Республики Венесуэла".

По его словам, Каракас также планирует создать комиссию высокого уровня по защите этой территории.

Власти Гайаны в свою очередь назвали действия Каракаса попыткой аннексии и "вопиющим нарушением" фундаментальных принципов международного права.

Сам Мадуро считает, что принятый закон не только обеспечит право венесуэльцев на земли Эссекибо, но и оградит ее граждан от "нападений США". Сейчас власть в спорном регионе, как считает президент Венесуэлы, находится в руках Южного командования, ЦРУ и американской нефтяной компании ExxonMobil.

Что касается самого закона, он состоит из 39 статей, согласно которому в Венесуэле теперь вводится запрет на выпуск политических карт без включения в них Гайаны-Эссекибо, а населению Гайаны-Эссекибо предоставляется возможность принять участие в парламентских выборах 2025 года, избрав тем самым своих депутатов в Национальную ассамблею.

Отмечается, что на территории нового штата будут созданы подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Напомним, в начале декабря Русская служба BBC сообщала, что в Венесуэле прошел референдум и более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над богатой нефтью территорией Гайана-Эссекибо.

Спустя пару дней Мадуро объявил регион соседней страны частью Венесуэлы и призвал создать на спорных с Гайаной землях новый штат.

Позже Бразилия заявила о намерении разместить дополнительный контингент на своей границе с Венесуэлой, после того, как венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о планах аннексировать часть территории другой латиноамериканской страны — Гайаны.

В середине декабря Гайана и Венесуэла договорились избегать "применения силы" и не нагнетать напряженность из-за споров вокруг богатого нефтью района Эссекибо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2079257-venesuela-ofitsialno-prisoedinila-k-sebe-bogatuyu-neftyu-territoriyu-gayana-essekibo/

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