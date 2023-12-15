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Венесуэла и Гайана договорились не начинать войну

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Граница Гайаны и Венесуэлы
Граница Гайаны и Венесуэлы. Фото: Roberto Cisneros/Getty Images

Гайана и Венесуэла договорились избегать "применения силы" и не нагнетать напряженность из-за споров вокруг богатого нефтью района Эсекибо после встречи глав государств.

Президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели переговоры в четверг, в аэропорту Кингстауна (Сент-Винсент и Гренадины), вместе с представителями латиноамериканских стран.

Они выпустили совместное заявление, в котором обязались "не угрожать или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах", а также "воздерживаться, будь то на словах или на деле, от эскалации".

Богатый нефтью регион Гайана-Эссекибо принадлежит Гайане, но Венесуэла на протяжении десятилетий оспаривает права на него.

Конфликт обострился в 2015 году, года в Эссекибо обнаружили крупное месторождение нефти.

В начале декабря Мадуро провел в Венесуэле референдум об этой спорной территории, где более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над этой территорией.

После этого лидер Венесуэлы объявил, что одобрил разработку нефтяных месторождений в Эссекибо.

Теперь лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию министров иностранных дел для решения любых вопросов, возникающих в спорной зоне, а также провести новую встречу в Бразилии для обсуждения Эссекибо.

В их заявлении также говорится, что все споры будут разрешаться в соответствии с международным правом. Однако отмечается, что правительство Мадуро не признает юрисдикцию Международного суда ООН.

Али во время встречи был в браслете с изображением карты Гайаны, которая включает Эссекибо.

"Гайана не является агрессором, Гайана не стремится к войне, но Гайана оставляет за собой право работать со всеми нашими партнерами для обеспечения защиты нашей страны", — сказал он.

Экономика Гайаны переживает расцвет — во многом благодаря обнаруженным морским запасам нефти. Ожидается, что к 2027 году добыча нефти утроится и превысит 1,2 млн баррелей в день.

Гайана-Эссекибо
Гайана-Эссекибо. Фото: скрин карты

Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, находится в глубоком экономическом кризисе.

Ситуация усугубляется санкциями США, введенными в отношении нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы после избрания Мадуро в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051068-venesuela-i-gayana-dogovorilis-ne-nachinat-voynu/

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