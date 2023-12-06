Мадуро объявил регион соседней страны частью Венесуэлы

Президент Николас Мадуро призвал создать на спорных с Гайаной землях новый штат Венесуэлы. Джорджтаун в ответ заявил об угрозе территориальной целостности, пишет NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал создать 24-й штат на спорной с соседней Гайаной территории. Он поручил Национальной Ассамблее (однопалатному парламенту) разработать соответствующий закон о защите Гайана-Эссекибо.

"Одна из главных целей органического закона о защите Гайана-Эссекибо – воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы", – заявил Мадуро.

Он также объявил о запуске плана социальной помощи всему населению Эссекибо, проведении переписи населения, начале выдачи удостоверений личности и других мерах.

Наряду с этим президент Венесуэлы предложил нефтяным компаниям, работающим в море, прекратить операции в течение трех месяцев, отметив, что открыт для переговоров.

К слову, как сообщала Русская служба Би-би-си, в минувшее воскресенье в Венесуэле состоялся референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо в Гайане. Большинство голосов граждан было отдано за присоединение региона, богатого нефтью.

Тем временем президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия Мадуро представляют угрозу территориальной целостности его страны.

"Гайана рассматривает это в качестве непосредственной угрозы своей территориальной целостности и активизирует меры предосторожности для защиты территории", – гласит сообщение Али.

Отметим, что некоторые иностранные СМИ, в числе которых The Guardian и Anadolu, назвали действия президента Венесуэлы по отношению к региону, подконтрольному Гайане, аннексией.

Для справки: на сайте Британской энциклопедии говорится, что аннексия – официальный акт, посредством которого государство провозглашает свой суверенитет над территорией, до сих пор не входившей в его владения. Данному процессу часто предшествует завоевание или военная оккупация завоеванной территории.

По информации BBC, богатый нефтью регион Эссекибо, площадью 159,5 кв. км, составляет две трети всех земель, которые в настоящее время контролирует Гайана. Исторически регион в 1899 году был передан Великобритании, одной из колоний которой на тот момент была Гайана. Данное решение до сих пор оспаривает Венесуэла.