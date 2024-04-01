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ЦАХАЛ покинул больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа. Очевидцы говорят, что она разрушена

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Госпиталь "Аш-Шифа"
Госпиталь "Аш-Шифа". Фото: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images

ЦАХАЛ заявил о выводе своих войск из крупнейшей больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа — после двухнедельной военной операции, в результате которой была разрушена большая часть госпиталя.

За время операции «военные уничтожили террористов в ближнем бою, обнаружили на всей территории больницы большое количество оружия и документов разведки, не допустив при этом причинения вреда гражданским лицам, пациентам и медицинским бригадам», утверждается в пресс-релизе израильской армии.

По утверждению ЦАХАЛ, среди задержанных и убитых были высшие командиры ХАМАС и «Палестинского исламского джихада».

Рейд на территории больницы начался после того, как Израиль заявил, ссылаясь на разведданные, что боевики ХАМАС используют «Аш-Шифу» как базу для проведения атак. ХАМАС это отрицал.

В последние недели поступали сообщения о тяжелых боях вокруг больницы, была слышна активная стрельба, к «Аш-Шифе» были стянуты танки.

Палестинские СМИ утверждали, что в окрестностях медицинского комплекса были обнаружены десятки тел, ссылаясь на слова свидетелей и подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы.

Би-би-си не удалось верифицировать эти заявления. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что в результате рейда в «Аш-Шифе» умер 21 пациент, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в больнице было убито более 200 «террористов».

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус накануне назвал происходящее в «Аш-Шифе» осадой.

В сообщении в соцсети X, опубликованном до объявления о выводе войск, он заявил, что более 100 человек все еще находятся в больнице, страдая от нехватки еды, воды и медикаментов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером заявил, что «Аш-Шифа» был «логовом террористов», и похвалил израильских солдат за проведение «хирургически точной» внезапной атаки.

Вернувшиеся в окрестности «Аш-Шифы» жители сектора Газа увидели там сцены «полного разрушения», пишет издание Times of Israel.

По словам одного из местных жителей Мохаммеда Махди, несколько зданий в этом районе сгорели, он видел несколько тел.

Другой житель, Яхья Абу Ауф, рассказал, что армейские бульдозеры разрыли импровизированное кладбище во дворе больницы.

«Ситуация неописуемая, — приводит его слова Times of Israel. — Оккупация уничтожила здесь какое-либо ощущение жизни».

«Я не могу перестать плакать с тех пор, как приехал сюда, — сказал 43-летний Самир Базель, который разговаривал с Reuters через мессенджер, когда обходил район „Аш-Шифы“. — Это место разрушено, здания сожжены и уничтожены. Это место нужно отстроить заново. Больницы „Аш-Шифа“ больше нет».

На прошлой неделе пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС «разрушает больницу «Аш-Шифа», обстреливая израильские войска из отделения скорой помощи и родильного отделения, а также бросая взрывные устройства из ожогового центра.

«Террористы, прятавшиеся в окрестностях больницы, обстреливали наши войска из минометов, нанося большой ущерб зданиям больницы», — отметил Хагари.

Ранее Хагари заявлял, что больница сможет продолжить работу во время рейда, и пациентам и персоналу не нужно эвакуироваться.

Согласно международному праву, медицинское учреждение служит охраняемым объектом в условиях конфликта, однако оно теряет этот статус, если используется для военных действий.

Израиль утверждает, что ХАМАС использует такие объекты, как «Аш-Шифа», в качестве прикрытия для своих военных операций. По версии израильских властей, группировка также забирает поступающую в Газу гуманитарную помощь, чтобы снабжать своих боевиков, лишая мирное население средств к существованию.

Как заявлял ЦАХАЛ, во время рейда в больнице в ноябре 2023 года израильские военные обнаружили под ней сеть туннелей, а также запасы оружия.

В заявлении подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы рейд ЦАХАЛ был назван «вопиющим нарушением международного гуманитарного права».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076941-tsahal-pokinul-bolnitsu-ash-shifa-v-sektore-gaza-ochevidtsy-govoryat-chto-ona-razrushena/

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