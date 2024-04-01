Армения ответила на предупреждение Азербайджана
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Минобороны Азербайджана заявило, что заметило в последнее время скопление военной техники и движение войск на общей границе с Арменией. В Ереване опровергли данную информацию.
31 марта утром Минобороны Азербайджана отметило увеличение военной техники и живой силы ВС Армении у общей границы.
"В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.
В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации", – гласит сообщение на официальном сайте.
В МО Азербайджана предупредили, что попытка военной провокации со стороны Армении будет решительно пресечена.
В ответ армянская сторона заявила, что информация, распространяемая Баку, не соответствует действительности.
"Вчера, 30 марта, в ряде Telegram-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев, пытаясь представить это в качестве передвижения войск к границам, что не соответствует действительности", – говорится на официальном сайте Минобороны Армении.
В ведомстве добавили, что видят ситуацию на границе как стабильную и не видят необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы.
Напомним, 19 сентября прошлого года Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.
На следующий день представители непризнанной республики предложили Баку начать переговоры. 28 сентября глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года.
В декабре Азербайджан и Армения объявили, что договорились обменяться пленными и продвигаться к заключению мирного договора.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076387-armeniya-otvetila-na-preduprezhdenie-azerbaydzhana/