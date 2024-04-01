Армения ответила на предупреждение Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявило, что заметило в последнее время скопление военной техники и движение войск на общей границе с Арменией. В Ереване опровергли данную информацию.

31 марта утром Минобороны Азербайджана отметило увеличение военной техники и живой силы ВС Армении у общей границы.

"В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.

В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации", – гласит сообщение на официальном сайте.

В МО Азербайджана предупредили, что попытка военной провокации со стороны Армении будет решительно пресечена.

В ответ армянская сторона заявила, что информация, распространяемая Баку, не соответствует действительности.

"Вчера, 30 марта, в ряде Telegram-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев, пытаясь представить это в качестве передвижения войск к границам, что не соответствует действительности", – говорится на официальном сайте Минобороны Армении.

В ведомстве добавили, что видят ситуацию на границе как стабильную и не видят необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы.

Напомним, 19 сентября прошлого года Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

На следующий день представители непризнанной республики предложили Баку начать переговоры. 28 сентября глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года.

В декабре Азербайджан и Армения объявили, что договорились обменяться пленными и продвигаться к заключению мирного договора.