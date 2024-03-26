Мадуро заявил, что на него готовили покушение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что два вооруженных человека планировали напасть на него. Предполагаемых преступников задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, политик заявил, что два вооруженных человека, которые планировали нападение, были задержаны во время уличной акции с его участием в Каракасе – столице Венесуэлы.

"Сегодня здесь были задержаны двое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на меня. Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались", – сказал глава страны в ходе митинга на площади Диего Ибарра.

Отмечается, что митинг проходил после подачи документов об участии Николаса Мадуро в предстоящих в июле выборах.

При этом столичный градоначальник Наум Фернандес ранее сообщал, что в день многотысячного марша с участием Мадуро диверсию планировали лица, вооруженные "взрывным устройством", которое они якобы собирались метнуть в президента.

При этом в июле 2021 года Мадуро заявлял, что на него готовились два покушения. Позже Венесуэла нашла связь между покушениями на Мадуро и убийством президента Гаити.

Кроме того, в конце 2023 года сообщалось, что Николас Мадуро объявил регион соседней страны – Гайаны – частью Венесуэлы. Джорджтаун в ответ заявил об угрозе территориальной целостности.

Кто такой Николас Мадуро?

Как пишет ТАСС, Николас Мадуро родился 23 ноября 1962 года в столице Венесуэлы Каракасе в семье профсоюзного лидера. Имеет еврейские корни.

Среднее образование получил в лицее "Хосе Авалос" (Jose Avalos) в Каракасе, где и начал участвовать в политической жизни страны. Был членом левого молодежного движения Ruptura и марксистко-ленинской организации "Социалистическая лига".

В 2006-2013 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса.

В 2008 году вошел в состав руководства Единой социалистической партии Венесуэлы.

10 октября 2012 года был назначен вице-президентом Венесуэлы. В декабре того же года Чавес провозгласил Мадуро своим преемником и призвал народ голосовать за него в случае проведения досрочных президентских выборов.

С 5 марта 2013 года, после смерти Чавеса, Мадуро исполнял обязанности президента, а также руководителя правительства и верховного главнокомандующего национальными вооруженными силами.

14 апреля 2013 года он одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 50,6% голосов. 19 апреля Мадуро вступил в должность президента.

На президентских выборах 20 мая 2018 года Мадуро был переизбран на новый срок.