Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Евросоюз создает фонд помощи Украине на 5 млрд евро

Опубликовано:

Логотип Евросоюза
Логотип ЕC. Иллюстративное фото: Pexels

Власти Евросоюза объявили о создании фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. В среду представители стран ЕС в Брюсселе одобрили сделку.

В прошлом году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать в рамках Европейского фонда мира (внебюджетного инструмента, созданного в марте 2021 года) новую схему помощи Киеву — Фонд помощи Украине — с бюджетом до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет.

Однако страны-члены ЕС погрузились в дебаты по поводу реформы и условий предоставления будущей помощи.

Франция и Германия долго не могли согласовать новые правила: Париж настаивал, чтобы фонд оплачивал только совместно закупаемое оборудование, произведенное в странах ЕС, а Берлин просил, чтобы из его взноса в фонд вычиталась вся стоимость немецкой военной помощи Украине, а не 40-50%.

Другие члены ЕС, в первую очередь страны Балтии и Польша, в последнее время закупившие много оборудования для передачи Украине, хотели введения довольно длительного переходного периода, прежде чем фонд прекратит возмещать эти пожертвования и начнет фокусироваться исключительно на совместных закупках.

Во вторник появились сообщения, что стороны смогли достичь компромисса, который позволяет проявлять определенную гибкость в отношении правил закупки оружия и учитывать индивидуальную помощь отдельных стран, в то же время не разрешая им учитывать стоимость переданного оборудования целиком при расчете их выплат в фонд.

Во вторник также стало известно, что новый пакет помощи Украине выделит Дания: она отправит Киеву снаряды и артиллерийские системы на сумму 336 млн долларов.

Параллельно власти США заявили, что в ближайшее время отправят Украине новый пакет военной помощи на сумму 300 млн долларов, в который войдут боеприпасы, оружие и оборудование.

Однако президент США Джо Байден заявил, что для поддержки Киева этого недостаточно, и в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее одобрить законопроект о выделении полноценной помощи.

Пакет, о котором во вторник сообщил Вашингтон, — первый транш помощи от США Украине этом году. Последний раз Киев получал американскую помощь 27 декабря прошлого года.

Белый дом пытается найти способы отправить больше военной помощи, учитывая ситуацию на фронте и сопротивление финансированию со стороны республиканцев.

Байден объяснил, что новый пакет удалось выделить за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона.

Советник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что финансирование будет использовано для закупки артиллерийских снарядов и боеприпасов для ракетных систем HIMARS.

«Эти боеприпасы позволят украинским орудиям вести огонь в течение некоторого времени, но только короткого периода, — сказал Салливан журналистам. — Этого недостаточно для удовлетворения потребностей Украины в боеприпасах, и это не предотвратит их нехватку».

Американские чиновники также рассматривают возможность ареста российских активов на сумму около 285 млрд долларов, замороженных в 2022 году, и использования этих средств для оплаты оружия, поставляемого Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2067915-evrosoyuz-sozdaet-fond-pomoschi-ukraine-na-5-mlrd-evro/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Что происходит с организмом, когда вы поститесь «Они приехали искать секс»: что стоит за рейдами силовиков на эротические вечеринки в России В Москве похоронили Алексея Навального. Как это было
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.